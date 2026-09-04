Skandal trese US Open: Teniseri i teniserke zgroženi zbog onoga što se dešava, za sve je kriva promena pravila

Dok se učesnici žale, organizatori trljaju ruke

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Poslednji Grend slem u sezoni, čuveni US Open, polako gubi epitet gospodskog turnira i pretvara se u pravi cirkus, barem ako je verovati rečima najboljih tenisera sveta. Ono što je nekada bila svetinja teniskog bontona – tišina tokom poena i nepomičnost publike – sada je postalo prošlost, a igrači su besni.

Najslikovitiji u svojoj kritici bio je drugi reket sveta, Aleksander Zverev. On je uslove na terenu 17 opisao rečima koje su odmah postale viralne:

- Teren 17 smrdi kao dnevna soba Snup Doga! Moj bože, oseća se svuda. Čitav teren miriše na marihuanu – izjavio je Nemac, a njegove reči potvrdili su i drugi igrači poput Marije Sakari i Kaspera Ruda, koji ističe da se taj miris širi svuda po kompleksu.

Četvorostruka Grend slem šampionka Naomi Osaka bila je direktna žrtva nove publike. Tokom njenog meča, grupa influensera u luksuznoj loži pravila je improvizovano fotografisanje dok se ona spremala za servis.

– Ako dolazite na sportski događaj, red je da se informišete o bontonu. To je stvar osnovne kulture – poručila je Osaka.

Mnogo oštrija bila je Amerikanka Džesika Pegula:

– Ljudi dole pokušavaju da se takmiče, to je njihov posao i karijera. Smatram da je ovo nepoštovanje. Ove godine su stvari izmakle kontroli. Na Ešu čujete sve – mrmljanje, smeh, jelo... Morate uložiti ogroman napor da ostanete u svom "mehuru".

Ruski as Danil Medvedev povukao je paralelu sa zabavnim parkom, upozoravajući da se gubi suština sporta.

– Ne dopada mi se ideja da se turnir pretvori u "teniski Diznilend". Ovo je i dalje sport u kojem se, na neki način, borimo za opstanak na terenu – jasan je Rus.

Francuz Adrijan Manarino nije birao reči nakon poraza od Aleksandra Bublika:

– Smrdi na marihuanu, ljudi se šetaju kad hoće, pričaju... Pretvaramo se u zoološki vrt. Turnir to toleriše, ali ne znam da li je to dobro za sport. Promenili su pravila koja nisu smeli da diraju.

Dok se igrači žale, čelnici US Opena (USTA) trljaju ruke. Ove godine su uveli politiku "slobodnog kretanja navijača", dozvoljavajući publici da ulazi i izlazi sa tribina čak i tokom trajanja poena.

Cilj je jasan – privlačenje nove, mlađe publike. Da misle ozbiljno, pokazuje i podatak da su ove godine akreditovali čak 100 influensera sa TikToka, Instagrama i Jutjuba.

– Želimo da svi naši gosti imaju neverovatno iskustvo. Stalno tražimo načine da tenis približimo novoj publici – poručio je Brendan Mekintajer, šef komunikacija US Opena.