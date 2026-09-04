Rijera u iznenadnom problemu: Trener Zvezde se ovome nije nadao!
Šampion dočekuje Partizan u nedelju (19.00) na stadionu "Rajko Mitić".
Večiti derbi, 180. po redu, u istoriji najtrofejnijih srpskih kluba, dolazi u teškom trenutku po oba kluba.
Zvezda je ispadanjem iz Lige Evrope, od Lige šampiona završila u Ligi konferencija, dok je Partizan ostao i bez nje, eliminacijom u dvomeču plej-ofa od španskog Hetafea.
Španski stručnjak Albert Rijera postao je peti strani trener u istoriji Crvene zvezde. Pre njega su na klupi crveno-belih sedeli Valter Zenga, Zdenjek Zeman, Rikardo Sa Pinto i Barak Bahar, a koliko su pomenuti imali kratak vek govori činjenica da su svi zajedno predvodili Zvezdu u samo četiri Večita derbija!
Jedini stranac na Zvezdinoj klupi koji je uspeo da savlada večitog rivala bio je nekadašnji golman i kapiten Intera. Italijan Zenga je dva puta predvodio crveno-bele protiv Partizana i upisao pobedu i remi. Preciznije, slavio je u 125. derbiju sa 2:0, pogocima Aleksandra Lukovića i Marka Perovića, a u prolećnom delu sezone je odigrao bez golova 0:0, na stadionu u Humskoj.
Iskusni Čeh, Zeman nije ni stigao da odmeri snage sa večitim rivalom, a Portugalac Sa Pinto i Izraelac Bahar se baš i nisu proslavili protiv Partizana. Doduše, obojica su predvodila ekipu protiv crno-belih na gostovanju, ali nisu uspeli da se vrate na Marakanu neporaženi.
Ono što im je zajedničko, da da su obojica "popili" otkaze posle krahova u najvećoj utakmici na ovim prostorima.
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