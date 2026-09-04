Fudbal

Rijera u iznenadnom problemu: Trener Zvezde se ovome nije nadao!

Новости онлине/С.С.

04. 09. 2026. u 19:21

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Šampion dočekuje Partizan u nedelju (19.00) na stadionu "Rajko Mitić".

Ријера у изненадном проблему: Тренер Звезде се овоме није надао!

FOTO: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Večiti derbi, 180. po redu, u istoriji najtrofejnijih srpskih kluba, dolazi u teškom trenutku po oba kluba.

Zvezda je ispadanjem iz Lige Evrope, od Lige šampiona završila u Ligi konferencija, dok je Partizan ostao i bez nje, eliminacijom u dvomeču plej-ofa od španskog Hetafea.

Španski stručnjak Albert Rijera postao je peti strani trener u istoriji Crvene zvezde. Pre njega su na klupi crveno-belih sedeli Valter Zenga, Zdenjek Zeman, Rikardo Sa Pinto i Barak Bahar, a koliko su pomenuti imali kratak vek govori činjenica da su svi zajedno predvodili Zvezdu u samo četiri Večita derbija!

FOTO: Luca Tricarico / Zuma Press / Profimedia

Jedini stranac na Zvezdinoj klupi koji je uspeo da savlada večitog rivala bio je nekadašnji golman i kapiten Intera. Italijan Zenga je dva puta predvodio crveno-bele protiv Partizana i upisao pobedu i remi. Preciznije, slavio je u 125. derbiju sa 2:0, pogocima Aleksandra Lukovića i Marka Perovića, a u prolećnom delu sezone je odigrao bez golova 0:0, na stadionu u Humskoj.

Iskusni Čeh, Zeman nije ni stigao da odmeri snage sa večitim rivalom, a Portugalac Sa Pinto i Izraelac Bahar se baš i nisu proslavili protiv Partizana. Doduše, obojica su predvodila ekipu protiv crno-belih na gostovanju, ali nisu uspeli da se vrate na Marakanu neporaženi.

Ono što im je zajedničko, da da su obojica "popili" otkaze posle krahova u najvećoj utakmici na ovim prostorima.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Ostoja Mijailović otkrio budžet Partizana za narednu sezonu

Ostoja Mijailović otkrio budžet Partizana za narednu sezonu