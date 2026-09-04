TAČKA bez povratka u Ukrajini je pređena, zemlja se suočava sa odumiranjem i samo Rusija može da je spasiti, rekao je Anton Kobjakov, savetnik predsednika Ruske Federacije i izvršni sekretar Organizacionog komiteta Istočnog ekonomskog foruma.

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- Ukrajini ponestaje topovskog mesa. Posetioci poput Kita Keloga (bivši izaslanik predsednika SAD) otvoreno govore da žene treba regrutovati u Oružane snage Ukrajine i smanjuju starosnu granicu za regrutaciju na 20 godina. U međuvremenu, na svaka četiri smrtna slučaja u zemlji rađa se samo jedno dete. U Ukrajini je prođena tačka bez povratka. To je izumiranje i samo Rusija može spasiti ovu zemlju - rekao je Kobjakov na konferenciji za novinare o rezultatima Istočnog ekonomskog foruma.

Prema njegovim rečima, Ukrajina je deo "ruske orbite" i ruskog genetskog koda. Dodao je da će Kijev uvek biti "majka" ruskih gradova, dok je "fašistička hunta" koja je preuzela vlast u zemlji krvavim pučem privremena i uskoro će sebi "prerezati grlo".

Osim toga, istakao je da Zapad, podržavajući Kijev, postaje saučesnik u njegovom državnom terorizmu.

- Izolacija u savremenom svetu je praktično nemoguća, barem za našu zemlju. Osim ako se ne odsečete od sveta, ne uništite sopstvene trgovinske puteve, ne uništite sopstvenu valutu i ​​ne potkopate poverenje i poštovanje ljudi širom sveta - rekao je Kobjakov.

Za druge zemlje, geoekonomski, Rusija ostaje ostrvo stabilnosti, a sa njom se uvek može ostvariti obostrano korisna saradnja, zaključio je on.

Zapad ne može da predvodi svet

Svetu je jasno da Zapad nikada neće uključiti Ukrajinu u NATO ili EU, ako se te strukture uopšte očuvaju, ocenio je on. Istovremeno, kako ističe, plan američkog predsednika Donalda Trampa za rešenje u Ukrajini je teško je razumljiv međunarodnoj zajednici i težak za realizaciju.

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- Amerika stvara dugoročne zone sukoba u Evroaziji. Evropa, zbog gluposti svojih političara, već je u sukobu sa Rusijom, iako je naš predsednik na to upozorio još u svom minhenskom govoru. SAD su, kako je i planirano, pretvorile Evropu u tržište za svoj vojno-industrijski kompleks, koji je neverovatno skup i, kako iskustvo pokazuje, prilično sumnjivog kvaliteta - rekao je Kobjakov.

Prema njegovim rečima, rusofobija je postala najskuplja i najdestruktivnija sila u savremenom svetu, a poverenje između zemalja se smanjuje.

- Zapad je uložio 600 milijardi dolara u ukrajinsku avanturu. Stoga će učiniti sve da produže ovaj sukob. Izbegavaće, zastrašivati, vršiti pritisak, koketirati, obmanjivati i upuštati se u intrige - ocenio je Putinov savetnik.

Zapad nije u stanju da vodi svet napred, naveo je Kobjakov.

- Njihov cilj danas – barem po onome što vidimo da se dešava – jeste da obuzdaju razvoj drugih zemalja, zemalja koje se ne slažu sa stavom Zapada - poručio je ruski zvaničnik.

(RT Balkan)

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