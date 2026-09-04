HRVATSKA SE NAORUŽAVA: Čeka se zvanično "da", izdvojen pozamašan novac za raketne sisteme i opremanje borbenih aviona
VLADA Hrvatske će na današnjoj sednici razmatrati i opsežan paket ulaganja u Hrvatsku vojsku, koji obuhvata nabavku južnokorejskih raketnih sistema "Ćunmu" (chunmoo) i novog protivoklopnog naoružanja, dodatno opremanje borbenih aviona Rafala i modernizaciju radarskih i komunikacionih h sistema Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva.
Prema pisanju hrvatskog T-portala, među finansijski najznačajnijim projektima je nabavka samohodnih lansera raketa "Chunmu" zajedno sa pripadajućim sredstvima i sistemima.
Vlada bi, kažu, trebalo da odobri i preuzimanje finansijskih obaveza za realizaciju tog projekta u periodu od 2027. do 2029. godine.
Hrvatska,dodaju, planira da nabavi 18 južnokorejskih dalekometnih višecevnih raketnih sistema "Chunmu K239".
Vrednost nabavle procenjuje se na 435,2 miliona evra bez PDV-a, pri čemu bi najveći deo sistema trebao da bude isporučeno do 2028., a preostali najkasnije tokom 2029.
Potpisivanje ugovora s južnokorejskom kompanijom Hanwha Aerospace predviđeno je za 8. septembar.
Sposobnost delovanja na velikim udaljenostima ovaj sistem koji Hrvatska nabavlja se često poredi sa američkim HIMARS-om, a omogućuje korišćenje različitih vrsta raketa čiji se domet kreće od 30 do više od 300 kilometara.
Hrvatska je prethodno naručila i američke sisteme HIMARS, čija se isporuka očekuje 2028. Uvođenjem oba sistema Hrvatska vojska dodatno bi povećala svoje sposobnosti delovanja na velikim udaljenostima.
Pred Vladom je odluka o dodatnom opremanju borbenih aviona Rafala sistemima za detekciju i samozaštitu, za šta bi finansijske obaveze bile preuzete od 2027. do 2032. Reč je o 12 polovnih borbenih aviona Rafala, koje je Hrvatska ranije kupila od Francuske.
Planirana je, piše portal, modernizacija svih 12 hrvatskih Rafala sa standarda F3-R na standard F4, što je dogovoreno pre godinu dana potpisivanjem pisma namere u Parizu.
Borbeni avioni trebalo bi da dobiju pasivne senzore koji omogućavaju detekciju lansiranja raketa i time povećavaju nivo zaštite aviona i pilota. Takav sistem ne koristi radarsko zračenje za detekciju, čime se ujedno smanjuje mogućnost da protivnik otkrije sam avion.
Posao modernizacije trebalo bi da bude ugovore s francuskim Dassault Aviationom, a njegova se vrednost procenjuje na 88,5 miliona evra bez PDV-a.
Nabavka novog protivoklopnog i pripadajuće opreme takođe je na dnevnom redu sednice na kojoj bi Vlada trebalo da da saglasnost za preuzimanje finansjskih obaveza za tu nabavku tokom 2029.
Deo ulaganja usmeren je i na vojnu infrastrukturu. Za 2027. i 2028. planirano je preuzimanje finansijskih obaveza potrebnih za izgradnju hangara za održavanje aviona u Vazdušnoj bazi Zemunik.
Prema pisanju hrvatskih medija, nabavka "Čunmua" predstavlja i odgovor Zagreba na jačanje vojnih kapaciteta Srbije.
Tportal je vest o nabavci 18 raketnih sistema direktno naslovio kao odgovor na "naoružavanje Srbije", dok je predsednik Hrvatske, Zoran Milanović, nedavno poručio da Hrvatska mora da odgovori na srpsku nabavku izraelskog sistema PULS i dalekometnih raketa.
Hrvatski mediji navode da bi "Čunmu" trebalo da obezbedi Zagrebu dodatne sposobnosti odvraćanja, sa raketama dometa od 30 do više od 300 kilometara.
(Tanjug/Tportal)
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