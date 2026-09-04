ALARM ZBOG KOMARACA U HRVATSKOJ: Virus Zapadnog Nila oborio desetoro, šestoro završilo u bolnici

OD 10 osoba zaraženih virusom Zapadnog Nila u Hrvatskoj, šest je hospitalizovano, zbog razvijene teže kliničke slike, informacije su iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, gde epidemiološku situaciju i dalje ocenjuju uobičajenom.

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Od deset prijavljenih infekcija, četiri su bile asimptomatske, odnosno zaražene osobe nisu imale simptome bolesti.

Najviše prijava odnosi se na Zagreb i Zagrebačku županiju, ukupno pet. Po dve su zabeležene u Krapinsko-zagorskoj i Osječko-baranjskoj županiji, a jedna u Koprivničko-križevačkoj, prenosi hrvatski RTL. Broj prijavljenih infekcija povećao se poslednjih dana. HZJZ je 27. avgusta saopštio da je broj zaraženih tada bio šest, od kojih je troje hospitalizovano.

Zaraza se, inače, prenosi prvenstveno ubodom zaraženog komarca i ne prenosi se uobičajenim kontaktom s obolelom osobom. Sezona aktivnosti komaraca najveća je tokom leta i rane jeseni.

(Tanjug)