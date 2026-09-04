DA LI TRAMP DOBIJA ONO ŠTO TRAŽI? Južna Koreja razmatra slanje vojnih snaga u Ormuz

JUŽNA Koreja nije donela konačnu odluku o slanju vojnih snaga u Ormuski moreuz i to pitanje se još uvek razmatra, saopštio je danas predsednički kabinet te zemlje.

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- Južna Koreja bi mogla da pruži vojni doprinos globalnim naporima da se obezbedi slobodna plovidba kroz moreuz, u meri u kojoj takvi doprinosi ne ugrožavaju njenu odbrambenu spremnost - rekao je zvaničnik iz kabineta koji je želeo da ostane anoniman, prenosi Jonhap.

Komentar zvaničnika usledio je nakon navoda u medijima da se vlada sprema da traži odobrenje parlamenta za plan slanja vojnih snaga u Ormuski moreuz, uključujući i brod za borbenu podršku.

Američki predsednik Donald Tramp je nedavno pojačao pritisak na Južnu Koreju da pruži vojni doprinos kritičnom plovnom putu, više puta optužujući Seul da je odbio njegov zahtev, podseća Jonhap.

- Da bismo dali opipljiv doprinos Ormuskom moreuzu, ovo bi prvo trebalo razmotriti u svetlu našeg stanja spremnosti na Korejskom poluostrvu, kao i u skladu sa lokalnim zakonskim procedurama - rekao je zvaničnik pod uslovom anonimnosti.

Kako je dodao, tekuća diskusija nije dostigla fazu traženja parlamentarnog odobrenja i nije doneta konačna odluka.

Zvaničnik je negirao spekulacije da je pitanje raspoređivanja u Ormuzu omelo tekuće pregovore Seula i Vašingtona o nastavku njihovog ekonomskog i odbrambenog sporazuma postignutog prošle godine kao dela šireg carinskog sporazuma.

(Tanjug)