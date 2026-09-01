ŽENA UBIJENA U NAPADU NOŽEM NA TAJMS SKVERU: Jedna osoba povređena, policija usmrtila osumnjičenu

Žena (32) je ubijena, a 68-godišnji muškarac ranjen u napadu nožem na Tajms skveru u Njujorku, dok je policija usmrtila osumnjičenu ženu naoružanu sa dva noža.

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- Sve tri osobe su prebačene u bolnicu, gde su ženska žrtva i osumnjičena kasnije proglašene mrtvima - rekao je gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani na konferenciji za novinare i dodao da je druga žrtva u "stabilnom stanju.

Mamdani se zahvalio pripadnicima njujorške policije na sprečavanju da se "užasan napad" završi još težim posledicama.

Komesarka njujorške policije Džesika Tiš opisala je napad kao "ničim izazvan napad nožem na dve osobe", koji se dogodio u razmaku od oko 20 sekundi.

Pozivajući se na preliminarne informacije, Tiš je rekla da je centar NJPD oko 16:24 po lokalnom vremenu primio više poziva na broj 911, u kojima je prijavljeno da žena naoružana sa dva noža napada ljude duž Sedme avenije na Tajms skveru.

Policija veruje da je incident počeo u blizini Zapadne 41. ulice i Sedme avenije.

Osumnjičena je prišla muškarcu koji je upravo izašao iz metroa i stajao sa suprugom čekajući da pređu ulicu, rekla je Tiš na konferenciji.

- Svedok na licu mesta rekao je istražiteljima da je video osumnjičenu kako vadi dva noža iz crvene Target kese, pre nego što je prišla prvoj žrtvi. Osumnjičena je zamahivala noževima pre nego što je ubola 68-godišnjeg muškarca u desnu stranu stomaka, u onome što izgleda kao nasumičan i ničim izazvan napad - saopštila je.

Osumnjičena je nastavila Sedmom avenijom, kada je policija pokušala da je ubedi da spusti oružje.

- Tokom susreta rekla je policajcima: ’Neću ništa da spustim, radije bih vas oboje ubila’. Ponovila je: ’Ubiću vas’ - rekla je Tiš.

Osumnjičena je zamahivala noževima prema policajcima, koji su potom upotrebili elektrošoker, ali on nije uspeo da je zaustavi u pokušaju da im priđe.

Pripadnici policije su potom pucali u ženu, koja je kasnije takođe proglašena mrtvom u bolnici Belvi.

Osumnjičena je kasnije identifikovana kao 49-godišnja Pamela Sisneros iz Kvinsa u Njujorku.

- Nikada ranije nije bila hapšena, ali je imala istoriju problema sa mentalnim zdravljem u evidenciji, sa jednim incidentom 2018. i jednim 2019. godine - dodala je Tiš.

(BBC)