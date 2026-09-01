UHAPŠENO VIŠE OD 600 LJUDI TOKOM KARNEVALA: Londonska policija zaplenila na desetine komada oružja

LONDONSKA policija uhapsila je 636 ljudi i zaplenila skoro 70 komada oružja tokom dvodnevnog karnevala u Noting Hilu, dok je jedna osoba stradala nakon potere u kojoj su učestvovali pripadnici policije.

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Metropolitenska policija saopštila je da su u nedelju uhapšene 242 osobe, dok je u ponedeljak uhapšeno još 394 tokom manifestacije koja se važi za najveći ulični festival u Evropi.

Od ukupnog broja hapšenja, 193 su izvršena na prilazima manifestaciji, dok su ostala hapšenja obavljena unutar prostora na kojem se karneval održava, navodi se u saopštenju.

Prekršaji su obuhvatali posedovanje i prodaju droge, napade na pripadnike hitnih službi, krivična dela povezana sa oružjem, seksualne prestupe i narušavanje javnog reda, prenosi TRT.

Policija je dodaje da je ove godine proširena upotreba tehnologije za prepoznavanje lica u realnom vremenu, koja je dovela do 214 upozorenja i 121 hapšenja.

Pripadnici Metropolitenska policije su takođe obavili razgovor sa 86 registrovanih seksualnih prestupnika.

Prema navodima policije, sedam registrovanih seksualnih prestupnika uhapšeno je zbog sumnje da su prekršili uslove koji su im izrečeni ili obaveze prijavljivanja.

Tokom akcija zaustavljanja i pretresa zaplenjeno je 68 komada oružja, uključujući i pištolj, saopštila je Metropolitenska policija.

Policija je navela da su ove mere bile deo preventivne policijske operacije sprovedene tokom karnevala.

Manifestacija svake godine privlači stotine hiljada ljudi u zapadni London i predstavlja jedan od najvećih uličnih festivala u Evropi.

U ponedeljak je jedan muškarac preminuo nakon što je ušao u kanal kod Kensal Rouda, tokom potere sa policajcima koji su ga prethodno zaustavili jer je pokušao da uđe na manifestaciju.

Metropolitenska policija saopštila je da je istraga o smrti muškarca u toku.