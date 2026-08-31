RUSI BACILI NA SLAVJANSK BOMBU FAB-500: Uništene zgrade i privatne kuće, totalni haos na terenu (VIDEO)
U JUTROŠNjEM ruskom vazdušnom napadu na Slavjansk, ranjene su četiri osobe, objavio je na "Fejsbuku" načelnik Vojne uprave grada Slavjanska Vadim Ljah.
Prema njegovim rečima, u 04.20, ruska ratna avijacija je izbacila na Slavjansk tešku bombu FAB-500 koja je pogodila soliter u centralnom delu grada, prenosi Ukrinform.
"Prilaz od prvog do petog sprata stambene zgrade i privatne kuće uništeni su", izjavio je Ljah.
On je potvrdio da su pored toga, oštećene najmanje 32 solitera, hotel, vrtić i automobili.
(Tanjug)
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