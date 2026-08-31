SANČE3 NE ODUSTAJE: Evo šta sprema za izbore 2027

PREMIJER Španije Pedro Sančez izjavio je danas da je spreman da se na izborima koji će biti opdržani 2027. godine kandiduje sa istim entuzijazmom kao i 2019. godine, kada je došao na vlast.

Pedro PARDO / AFP / Profimedia

On je u intervjuu za radio Kardena SER rekao da će to učiniti ukoliko njegova stranka PSOE to bude želela, kao i da mu je namera da odsluži ceo mandat čime je isključio mogućnost prevremenih izbora, prenosi Pais.

- Verujem da je progresivni politički projekat potrebniji nego ikad. On je ključan za uspeh politika i za zaustavljanje talasa reakcija koje bi dovele samo do nazadovanja - rekao je Sančez.

Kaže i da veruje da mnogi ljudi možda misle da je, nakon osam godina sa istom vladom, potrebna promena.

- Promena je uvek dobra, ali danas nemamo predlog za promenu - rekao je Sančez i dodao da Narodna stranka (PP) nastoji da ukine "glavna društvena dostignuća" i koristi "lažne vesti i dezinformacije za vođenje opozicije".

(Tanjug)