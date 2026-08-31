Svet

SANČE3 NE ODUSTAJE: Evo šta sprema za izbore 2027

D.D.

31. 08. 2026. u 12:06

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PREMIJER Španije Pedro Sančez izjavio je danas da je spreman da se na izborima koji će biti opdržani 2027. godine kandiduje sa istim entuzijazmom kao i 2019. godine, kada je došao na vlast.

САНЧЕ3 НЕ ОДУСТАЈЕ: Ево шта спрема за изборе 2027

Pedro PARDO / AFP / Profimedia

On je u intervjuu za radio Kardena SER rekao da će to učiniti ukoliko njegova stranka PSOE to bude želela, kao i da mu je namera da odsluži ceo mandat čime je isključio mogućnost prevremenih izbora, prenosi Pais.

- Verujem da je progresivni politički projekat potrebniji nego ikad. On je ključan za uspeh politika i za zaustavljanje talasa reakcija koje bi dovele samo do nazadovanja - rekao je Sančez.

Kaže i da veruje da mnogi ljudi možda misle da je, nakon osam godina sa istom vladom, potrebna promena.

- Promena je uvek dobra, ali danas nemamo predlog za promenu - rekao je Sančez i dodao da Narodna stranka (PP) nastoji da ukine "glavna društvena dostignuća" i koristi "lažne vesti i dezinformacije za vođenje opozicije".

(Tanjug)

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