NEMAČKI MEDIJI BRUJE O VELIKOJ TRAGEDIJI: Nemački visoki diplomata stradao u Kostariki, evo kakva ga je jeziva smrt zadesila

NEMAČKI konzul u Kostariki Mario Genc utopio se danas u nesreći u rekreativnom centru u toj zemlji, saopštilo je danas nemačko Ministarstvo spoljnih poslova.

Foto: Anton Aleksenko/Panthermedia/Profimedia

Ministartvo je navelo još nije jasno šta je tačan uzrok smrti. Genc (53) je smrtno stradao u rekreativnom centru na obali lagune Rio Kuarto, oko 75 kilometara severno od glavnog grada San Hozea, saopštila je uprava odmarališta.

U saopštenju se navodi da je nemački diplomata zapao u nevolju dok je plivao u laguni iz razloga koji još uvek nisu jasni, ali kostarikanski mediji su ranije preneli da se Genc udavio nakon što mu se prevrnuo kajak, prenosi Špigl.

U saopštenju se dalje navodi da je osoblje rekreativnog centra odmah reagovalo i izvuklo ga iz vode, a radnici Crvenog krsta i vatrogasci su potom bezuspešno pokušali da ga reanimiraju. Genc je bio obučeni ronilac i čest posetilac lagune Rio Kuarto gde je redovno plivao i ronio.

(Tanjug)