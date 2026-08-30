NEMAČKI MEDIJI BRUJE O VELIKOJ TRAGEDIJI: Nemački visoki diplomata stradao u Kostariki, evo kakva ga je jeziva smrt zadesila
NEMAČKI konzul u Kostariki Mario Genc utopio se danas u nesreći u rekreativnom centru u toj zemlji, saopštilo je danas nemačko Ministarstvo spoljnih poslova.
Ministartvo je navelo još nije jasno šta je tačan uzrok smrti. Genc (53) je smrtno stradao u rekreativnom centru na obali lagune Rio Kuarto, oko 75 kilometara severno od glavnog grada San Hozea, saopštila je uprava odmarališta.
U saopštenju se navodi da je nemački diplomata zapao u nevolju dok je plivao u laguni iz razloga koji još uvek nisu jasni, ali kostarikanski mediji su ranije preneli da se Genc udavio nakon što mu se prevrnuo kajak, prenosi Špigl.
U saopštenju se dalje navodi da je osoblje rekreativnog centra odmah reagovalo i izvuklo ga iz vode, a radnici Crvenog krsta i vatrogasci su potom bezuspešno pokušali da ga reanimiraju. Genc je bio obučeni ronilac i čest posetilac lagune Rio Kuarto gde je redovno plivao i ronio.
(Tanjug)
Preporučujemo
PUTINOV "SPECIJALAC" PORUČIO: Mercova rusofobija je najveća pretnja nemačkoj stabilnosti
28. 08. 2026. u 22:33
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
NEZAPAMĆENA TRAGEDIJA U PORODILIŠTU: Izbio požar neviđenih razmera, 14 beba izgubilo život u glavnom gradu Pakistana
Požar je izbio rano u sredu u odeljenju za novorođenčad u velikoj državnoj bolnici u glavnom gradu Pakistana, pri čemu je stradalo 14 beba, saopštili su bolnički zvaničnici i vlada, prenosi AP.
26. 08. 2026. u 07:38
FK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENjEM: Odlaze i uprava i Saša Ilić!
Oglasio se FK Partizan!
24. 08. 2026. u 12:42
Vrela Šarapova! Fotke u kupaćem - mreže gore
NEKADAŠNjA prva teniserka sveta, Marija Šarapova, svojom najnovijom objavom na društvenim mrežama ponovno je očarala pratioce širom sveta.
29. 08. 2026. u 21:31
Komentari (0)