PROCENITE SITUACIJU PRE DONOŠENJA ODLUKE Astro savet za nedelju, 30. avgust: Evo koji su znaci danas pod uticajem Meseca
MESEC svaka dva i po dana menja znak, pa se tako menja i opšta atmosfera i naše raspoloženje, budući da prelazi iz vatrenog u zemljani ili vazdušni znak.
Danas Mesec napušta sentimentalne, osetljive, Ribe, vodeni znak i ulazi u vatrenog, energičnog, impulsivnog Ovna. Ali, odmah ulazi u konjunkciju sa Saturnom i Neptunom, planetama ograničenja i obmana.
Zato bi danas trebalo dobro proceniti neku situaciju ili odluku i još jednom razmisliti pre konačnog rešenja.
Prelazak Meseca preko Neptuna, donosi umetničku inspiraciju i motivaciju, ali podložnost različitim oblicima zavisnosti. Ovaj aspekt takođe budi romantična osećanja, ali i sklonost zabludama i opasnost od prevara i razočaranja.
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