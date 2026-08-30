Pogledajte kako je Zvezda promašila penal protiv Zemuna (VIDEO)
Nije Katai bio precizan
Nisu fudbaleri Crvene zvezde uspeli da postignu gol protiv Zemuna u prvom poluvremenu, iako su imali nekoliko prilika! Onu najbolju u finišu, kada su dobili penal posle VAR provere!
Igrao se 35. minut kada se VAR soba oglasila i pozvala glavnog sudiju Stefana Jeknića da pogleda snimak, nakon što je Vasilije Bakić faulirao Dimitrija Šarića.
Za Jeknića nije bilo dileme nakon pregleda situacije, pokazao je na belu tačku, a loptu je na istu stavio Aleksandar Katai.
Nedavno je bio strelac protiv Plzenja na Marakani, pokušao je nešto slično, ali ga je iskusni Mladen Živković pročitao i odbranio udarac u 37. minutu. Doduše, sam Katai je jako loše izveo taj penal.
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