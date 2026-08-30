Pogledajte kako je Zvezda promašila penal protiv Zemuna (VIDEO)

Nije Katai bio precizan

Foto: Printskrin Youtube/Arena Sport TV

Nisu fudbaleri Crvene zvezde uspeli da postignu gol protiv Zemuna u prvom poluvremenu, iako su imali nekoliko prilika! Onu najbolju u finišu, kada su dobili penal posle VAR provere!

Igrao se 35. minut kada se VAR soba oglasila i pozvala glavnog sudiju Stefana Jeknića da pogleda snimak, nakon što je Vasilije Bakić faulirao Dimitrija Šarića.

Za Jeknića nije bilo dileme nakon pregleda situacije, pokazao je na belu tačku, a loptu je na istu stavio Aleksandar Katai.

Nedavno je bio strelac protiv Plzenja na Marakani, pokušao je nešto slično, ali ga je iskusni Mladen Živković pročitao i odbranio udarac u 37. minutu. Doduše, sam Katai je jako loše izveo taj penal.