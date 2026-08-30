Politika

DIJANA HRKA UDARILA NA ZBOROVE: Oni se ne bore za nadstrešnicu, već za svoje parče kolača (VIDEO)

В.Н.

30. 08. 2026. u 19:57

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DIJANA Hrka otkrila je kako zborovi saboritaju njenu fondaciju.

ДИЈАНА ХРКА УДАРИЛА НА ЗБОРОВЕ: Они се не боре за надстрешницу, већ за своје парче колача (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Dijana Hrka je sada shvatila ono što većina građana Srbije misli.

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