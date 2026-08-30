DIJANA HRKA UDARILA NA ZBOROVE: Oni se ne bore za nadstrešnicu, već za svoje parče kolača (VIDEO)
DIJANA Hrka otkrila je kako zborovi saboritaju njenu fondaciju.
Dijana Hrka je sada shvatila ono što većina građana Srbije misli.
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