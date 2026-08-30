ILI SU RUSKI UDARI RAZORILI UKRAJINSKI ARSENAL ILI SU NAUČILI LEKCIJU: Danas rekordno nizak broj letilica koje su upućene na Rusiju
SNAGE PVO su za 12 sati uništile 54 ukrajinske bespilotne letelice, saopštilo je u nedelju Ministarstvo odbrane Rusije.
- Tokom dana, u periodu od 08.00 do 20.00 časova po moskovskom vremenu, dežurni sistemi PVO presreli su i uništili 54 ukrajinske bespilotne letelice avionskog tipa iznad teritorija Belgorodske, Brjanske, Kaluške, Kurske i Rostovske oblasti, Krasnodarskog kraja, Republike Krim, kao i iznad akvatorije Crnog mora - navodi se u saopštenju.
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