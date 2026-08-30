Najbogatija teniserka sveta prošla u 2. kolo US Opena

Bez većih problema za iskusnu igračicu

Foto: Keito Newman/The Canadian Press via AP

Američka teniserka Džesika Pegula plasirala se u drugo kolo US Opena, pošto je na startu poslednjeg Grend slema sezone savladala Rumunku Elenu-Gabrijelu Ruse sa 6:3, 6:2.

Pegula, trenutno treća teniserka sveta, u svom desetom nastupu na US Openu nije dozvolila iznenađenje, iako je Ruse u prvom setu pružila ozbiljan otpor. Amerikanka je do prvog brejka došla tek posle deset brejk lopti, a Rumunka je u uvodnom setu spasila čak 12 od 14 prilika za oduzimanje servisa.

Ipak, Pegula je u završnici prvog seta uspela da iskoristi drugu set-loptu i povede, da bi u drugom delu meča potpuno preuzela kontrolu. Posle brejka za 4:2 osvojila je još tri gema zaredom i za nešto više od 80 minuta izborila plasman u narednu rundu.

Amerikanku u drugom kolu očekuje sunarodnički duel. Njena protivnica biće pobednica meča između Sofije Kenin i legendarne Venus Vilijams, dvostruke šampionke US Opena.

Pegula je, pored izuzetnih rezultata na terenu, poznata i po tome što dolazi iz jedne od najbogatijih američkih porodica. Njen otac Teri Pegula, milijarder i biznismen iz oblasti nafte i prirodnog gasa, vlasnik je NFL kluba Bafalo Bils i NHL ekipe Bafalo Sejbers.

Zahvaljujući porodičnom bogatstvu, Džesika Pegula se često opisuje kao najbogatija teniserka sveta, daleko iznad većine svojih koleginica kada je reč o ukupnom porodičnom imetku. Njen otac je jedan od najbogatijih vlasnika sportskih klubova u SAD, a porodica Pegula raspolaže bogatstvom koje se meri milijardama dolara.

Džesika, međutim, svoj status u svetskom tenisu gradi i na terenu. Na US Openu 2024. godine stigla je do finala, što je bio njen najveći uspeh na turniru u Njujorku, a sada je napravila prvi korak ka novom dubokom plasmanu.