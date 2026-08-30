Dvostruka grend slem šampiona ispala sa US opena!
ČESTO se u tenisu dešavaju iznenađenja. Jedno takvo dogodilo se na startu US opena.
Dvostruka grend slem šampionka Barbora Krejčikova je izgubila u prvom kolu od Kamile Rahimove sa 7:6(4), 6:2.
Prvi set bio je izjednačen i rešen je u taj-brejku. Kad je počeo 13. gem očekivalo se da će iskustvo Čehinje doći do izražaja, ali Uzbekistanka je bila bolja i došla je do prednosti.
U drugom delu meča viđena je potpuna dominacija 88. na VTA listi. Uspela je čak tri puta protivnici da oduzme servis i trijumfuje posle jednog sata i 55 minuta.
Kamila Rahimova će u drugom kolu igrati protiv pobednice duela Aoi Ito - Oksana Selehmeteva.
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