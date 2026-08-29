ISTORIJSKI DAN ZA SRBIJU! Vučić otvorio prvu fabriku humanoidnih robota: Ovo nas izdiže na novi nivo, mi ćemo na vrh Evrope (FOTO/VIDEO)

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je svečanosti otvaranja prve fabrike humanoidnih robota u Srbiji kompanije „Minth“ u Šapcu.

FOTO TANJUG/ JADRANKA ILIĆ/

Ceremonija otvaranja

Posle obilaska usledila je cermonija otvaranja. Prisutnima se obratio i humanoidni robot.

Nakon uvodnog dela prvo se obratio osnivač "Mint Holding" grupe i domaćin današnjeg događaja, Ćin Žunghua.

Foot: Novosti

Rekao je da se srećan što je našao Srbiju kao partnera i da su u protkelih 7-8 godina ostvarili svoje ciljeve, na čemu se zahvalio predsedniku Vučiću i njegovom timu koju su pružili podršku celoj priči.

Dodao je i to da su njegova ostvarenja nadmašila očekivanja te da nije verovao da će se postići rezultat koji danas svi mogu da vide.

Poručio je da je inspirisan Vučićevim duhom i borbenošću, te da vidi koliko je Srbija napredovala poslednjih 10 godina i da je srećan što je Srbija našla put razvoja i da želi u tom razvojnom putu da nađe svoje mesto.

- Ovo danas je prva faza naše saradnje, a u budućnosti želimo da proširimo paletu proizvodnje i da pored robota pravimo bespilotne letelice i najsofisticiranije baterije i da na taj način doprinesemo razvoju Srbije da bi u budućnosti našla svoje mesto u svetu visoke tehnologije i veštačke inteligencije - rekao je Ćin.

Ćin je se još jednom zahvalio predsedniku Vučiću, te napomenuo da će ostati u Srbiji kako bi otvorili novo poglavlje razvoja u Srbiji. Rekao je da će sredinom septembra u Inđiji biti otvoren novi industrijski park.

OBRAĆANjE PREDSEDNIKA VUČIĆA

- Srbin po ocu imajci, uverenjima, američki garađanin Nikola Tesla je rekao da nam civilizacija ispašta jer se nismo prilagodili mašinskom dobu. To su njegove reči sa početka 20. veka. Danas ne smemo da zaostanemo za navjećim silama i moramo da se prilagodimo novoj tehnološkoj eri. Vi ste poštovani predsedniče Čin mnogo toga lepog rekli za našu zemlju i što je važnije uradili. Kada smo se prvi put sreli nisam bio siguran koliko je moguće da ostvarite što ste rekli, a vi ste uradili 10 puta više. Danas i Loznica i Šabac izgledaju drugačije zahvaljujući vama, a sutra će to biti i Inđija. Hvala predsedniku Si Đinpingu i vama na tome... Ovo što se danas događa u Šapcu za nas je od ogoromnog zančaja, postajemo pioniri u Evropi u proizvodnji humanoidnih robota - kazao je Vučić.

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Predsednik kaže da ljudi u Srbiji imaju mnogo toga da uče, i da ponude Evropi i svetu. Kako kaže sve najmoćnije kompanije u Evropi do sada proizvode na stotine robota, ali da se nada da će u Šapcu prozvodnja dostići 5.000 robota godišnje.

- Srećan sam što smo naše obaveze ispunjavali, ali nikada nismo mogli da se takmičimo sa predsednikom Činom. On je ispred svog vremena. Izuzetan privrednik i fantastičan čovek. Kako ugosti naše mlade ljude, obučava i koji sa njim rade u Kini pokazuje kolika je njegova posvećenost našoj zemlji. Ovo Srbiju izdiže na novi nivo i omogućava nam da budemo u trci sa zemljama sveta... Da budemo uspešniji, otvara novi eru za Srbiju. Zapošavljaćemo ljude i proizvoiditi robote koji će u drugim zemalja da menjaju ljude - rekao je Vučić i napomenuo da je njihova primena višestruka.

Vučić kaže da je važno istaći da Srbija ima važne AI kapacitete, digitalne centre za čuvanje podataka ima superkompujutere, i da sa industrijom robota može da dostigne neslućene visine.

- Zahvaljujući Činu, mi ćemo na vrh Evrope... Pomalo sam setan jer znam da neću moći kao predsednik ovakvim događajima da prissustvujem ali verujem da smo napravili istorijski korak danas. Pokazali smo da možemo da idemo napred brzinom kakvom druge zemlje ne mogu. Zahvalan sam Činu, mi ćemo svoje obaveze da izvršimo. Spremni smo za septembarsku akciju za Inđiju za nešto veliko... To nije samo taj kraj. To je i Novi Sad i Beograd i svi oni koji se nalaze u blizini Inđije i to će da bude novi centar znanja, bespilotnih letelica, najsofisticiranijih baterija o kojima ćemo da razgovaramo u ponedeljak... - rekao je Vučić.

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Vučić je istakao da je u ovih 10 godina borio se za Srbiju na svakom mestu.

- Radio sam vredno, trudio se da budem odgovoran i posvećen. Pravio sam greške, ali sam radio marljivo i borio se za svoju Srbiju na svakom mestu. Hoću da se zahvalim svima vama ovde - rekao je on.

Potom je usledilo zvanično otvaranje fabrike, tako što su predsednici Vučić i Čin potpisali serijsku pločicu koju su stavili na humanoidnog robota, koji je prvi izašao iz ove fabrike.

FOTO TANJUG/ JADRANKA ILIĆ/

Obilazak fabrike

Posle sastanka predsednik je proveden u obilazak prve fabrike za proizvodnju humanoidnih robota, gde su mu objasnili kako teče izrada robota po etapama.

- Svakoj stanici treba 15-20 minuta, odnosno oko 60 minuta za sklapanje jedne noge - rečeno je predsedniku.

Predsednik je zaposlenima poželeo mnogo uspeha i srećan rad.

Vučiću je pokazan i primer šake najnovije generacije koja se postavlja na robota.

- Imaju sve zglobove i sve što imamo i mi - dodao je predsednik.

- Imaju vrlo izražene senzore na jagodicama prstiju, da tako kažem. Tako da mogu da upravljaju i čašama i šoljama sa neverovatnom preciznošću, baš kao i čovek - rekao je Vučić.

Predsednik je rekao da je predsednik Čin, danas zapošljava ukupno oko 4.300, i da svih 6 pogona radi 24 sata dnevno.

- Ove godine 50% veća proizvodnja, a dogodine očekuje da dostigne izvoz od 1,5 milijardi evra iz srpskih fabrika. Kako je to skormno počelo. Dobar čovek, brine o ljudima, kao i o našim dečacima i devojkama u Kini. On podiže Loznicu, Šabac i to nam je mnogo znalajno za izvoz. A bićemo i značajni kupci kvadropeda - naveo je Vučić.

FOTO TANJUG/ JADRANKA ILIĆ/bs

Predsednik je rekao da je 7,2 stopa nezaposlenosti u Srbiji, i da je deo rezultata je u tome i što starimo kao nacija.

- Strašno je važno da ovo izađe kao proizvod "mejd in Serbia". Zamolio sam gospodina Čina, da cena za nas bude jeftinija. Za ono šta smo zaintereosvani za našu vojsku da bude jeftinije - kazao je Vučić.

Predsedniku je objašnjeno da se prvo testiraju noge, koje se onda montiraju na grudni koš, a posle provere sledi kalibracija i da je to najvažniji deo celog procesa.

Vučić ističe da Srbija nema još dovoljno ljudi koji sve te stavke znaju, te da su Kinezi uvek tu da pomognu.

- Važno je da brzo učimo, srećan sam što to čujem - dodao je predsednik, nakon što mu je rečeno da u fazi kalibracije naši radnici to ipak mogu da rade sami i da su dovoljno obučeni.

Kako je objašnjeno robot tokom kretanja oko sebe pravi 3D mapu sveta oko sebe. Svaka stavka se pažljivo testira i između svakog testa se prave pauze. Tek u poslednjoj sekciji robot staje na noge, i onda sledi testiranje njegove funkcionalnosti.

- On 50 puta u sekundi pravi proračun svoje ravnoteže - rečeno je predsedniku.

- Predivan spoj kineskih i američkih tehnologija, dodali su.

- Komplikovano je, nije to samo da puštate kao na traci - dodao je predsednik.

- Ovde prenosimo znanje koje nema svuda. Ogroman poduhvat i nadam se da su svi svesni toga - rekli su predsedniku srpski predtsavnici kompanije koji su odgovrni za proizvodnju.

- Važno mi je da vidim kako može robo-dog može prepreke da prelazi i kakva mu je stabičnost. To će biti zanimljivo... Ovu platformu možemo da napravimo stabilnu i da služi za više stvari, za prenos povređenih i ljudi i lica i za nošenje hrane i vode, čega god. U svakim uslovima. U isnpekcijskim poslovima... Za saobraćaj će lakše da nam služe humanoidni roboti... Što da gubimo živote ljudi, ako imamo robote koji mogu savrešno da oabve posao. Imamo sve više staračkih domaćinstava. Za par godina moćućemo nekom da obezebdimo podršku kući... Da ne kažem koliki je ovo ekonosmki bum i da mi ovo ponudimo svetu - rekao je Vučić, te dodao da mogu da se naprave roboti-mineri i oni koji će služiti u protivpožarnoj zaštiti.

FOTO TANJUG/ JADRANKA ILIĆ/bs

Testiranje robota na preprekama traje oko 2 sata.

- Za nas je najvažnije da se istaknemo u proizvodnji. Procena je da će 2050. tržište robota us vetu biti 5 biliona evra, dakle dva puta više nego što je danas tržište automobila danas. A već 2035. britanski mediji kažu da će preko 200 milijardi da vredi tržište robota. Zato smo na vreme počeli - rekao je Vučić.

Predsednik kaže da kvadroper najmanje 100 sati mora da bude proveren i tek onda da se puti na tržište vojske jer tu ne sme da bude kreške.

- Videćete ih za 15 dana na delu. Sa ponosom vam kažem. Videćete ih ne samo da hodaju već i da koriste oružje i to vrlo ozbiljno - rekao je Vučić.

Predsednik dodaje da je Srbija u prvih 60 po pitanju veštačke inteligencije ogroman uspeh, ali se nada da će to ići i do 40.

- Videli ste upotrebu kineske i američke tehnologije, oni sarađuju, mi se trudimo da sa Amerikancima radimo u dtaa centrima i superkompjuterima. Predsednik Čin doživaljava Srbiju kao drugu otadžbinu i ima velike planove. Ovaj ugovor koji potpisujemo prekosutra za baterije one su najsofisticiranije u svetu. Nešto smo čuvali da vas iznenadimo za koji dan, a nešto za koji mesec - rekao je Vučić.

- Srbija ima snagu da uči. Ti koji to govore treba da se zapitaju zašto nemamo dovoljno snage... Neka se pitaju šta su radili zadnje dve godine. Da to sve ostavimo po strani imamo velike snove, visoko podižemo lestvicu i nastavićemo to da radimo i da se takmičimo sa drugim zemljama. To ne možemo bez prijatelja - rekao je Vučić.

- Nema sumnje, kada sam govorio o rastu snage naše vojske svi se smejali, sada više ne, nego su zabrinuti, tobože iako su oni ti koji prave vojne saveze...Imamo mi suviše odgovorno rukovodstvo da bismo stvari prepuštali slučaju. To je sistem spojenih sudova, politike, ekonomije, svaka politika u zemlji, morate da gledate u budućnost da uvozite tehnologiju, pravite pogone u zemlji, zatim zapošljavate ljude i ond aidete u korak sa svetom. Nas ovo neće iznenaditi 2040. kao druge zemlje. Videćete kakve dronove ćemo da proizvodimo u Srbiji. Nisu to Komarac 1 i Komarac 2, koje sklapamo i ne podcenjujem to, ali ono što ćemo ovde da pravimo je 30 puta bolje i to ćete da vidite za 15 dana - rekao je Vučić na pitanje "Novosti" o tome da Srbija treba da se razvija i ne kasni za drugima kao što je to bio slučaj nekada.

Predsednik je potom pogledao testiranje robota-psa, te dodao da mora dobro da se stabilizuje kako bi mogao da se koristi u vojne svrhe.

- Negde će biti potrebni, ali ovde ćemo da zapošljavamo ljude i nama će roboti da pomognu da zaposlimo više ljudi, to je suština - kazao je Vučić na pitanje o tvrdnjama pojedinih da će roboti da ljudima uzmu posao.

U planu je da se krajem septembra krene sa radovima u Inđiji, rekao je predsenik kompanije Mint, te da su oni spremni.

Robot koji je prvi porizveden u Srbiji u kompaniji Mint obratio se Vučiću, rekavši mu da može da obavi 150 hiljada milijardi matematičkih operacija za jednu sekundu.

Potom su u izložbenom prostoru videli robota istog onakvog kakav je planiran da bude na Ekspu i da predstavlja svim posetiocima sadržaj tog svetskog događaja.

FOTO TANJUG/ JADRANKA ILIĆ/

- Ovo su naši kineksi prijatelji napravili maketu Ekspa i jasno vam je kako će da bude. Toje ustvari jedna ipo zona, glavna sa nacionalnim paviljonom i svim ostalim - rekao je Vučić.

- Ja uvek čekam da vidim da smo uradili, pa onda kažem. Do juče nisam smeo da kažem da ćete da vidite naoružane robo-dogove dok ih nisam video kako pucaju u Nikincima. Volim da sve završimo prvo, ovako živ nisam - rekao je Vučić na pitanje "Novosti" o tome da li će sve biti gotovo na vreme do 1. decembra.

Potom su prišli malešanima koju upravljaju automobilima, na šta je predsednik rekao da je od velikog značaja da i najmlađi butu uključeni u ovu celu priču.

Predsedniku je predstavljen i pametni robot koji će pomagati deci tokom učenja.

Predsednik se potom okušao i sportskim vodama. Branio je na golu, dok mu je humanoidni robot šuato slobodan udarac. Vučić je uspešno odbranio.

FOTO TANJUG/ JADRANKA ILIĆ/

- On fastačino sagledava i to je tek početak. Fantastične senzore imaju da vide, pa se stabilizuju... Vrlo komplikovane procedure i verujem da ćemo ovde i u Inđiji uspeti da napravimo još komplikovanije sisteme - rekao je Vučić.

Vučić kaže da "borba" robota koji su demonstrirali veštine iz kik-boksa, pokazuje u suštini kolika je kompleksnost ovog celog procesa.

- Po meni je plavi bio nešto bolji i aktivniji bez obzira na broj promašaja - rekao je on.

FOTO TANJUG/ JADRANKA ILIĆ/

- Sve što naučiš niko ne može da ti oduzme i to sve ostaje za našu zemlju. Zahvali roditeljima što su te vaspitali da budeš vredan - rekao je Vučić jednom mladiću koji je zaposlen u kompaniji.

Vučić je potom prošetao sa jednim od robota, koji imaju mogućnost da se iz četvronožne faze isrpave u ljudsku formu.

FOTO TANJUG/ JADRANKA ILIĆ/

Predsednik je prisustvovao i performansu u kome je grupa robota plesala uz muziku.

- Ilaziće prvo nekoliko hiljada na godišnjem nivou. Po zahtevima tržišta. Onda će sa Inđijom da izlazi i na desetine hiljada - rekao je predsednik, te dodao da trasnportni troškovi više nisu toliki problem.

- Taj kvadoped je strašna mašina. Pogledajte, to su ti robo-dogovi... Uvek gledam za šta može da se upotrebi i to odmah. Oni će imati ogromnu upotrebu danas, ovi ostali će imati u budućnosti. Neverovatna koordinacija svih 15 - rekao je Vučić.

Robot-botovi mogu da ponesu težinu i do 100 kg, što je i demonstrirano predsedniku, na šta se on našalio da ovog puta ne bi pokušavao da li robot može da ponese i njegovu težinu.

Stigao predsednik Vučić

Predsednika je dočekao humanoidni robot - pas, kao i rukovodstvo kompanije Mint.

Tu je i delegacija Srbije, koju čine uvaženi ministri Vlade.

- Mnogo automatskih stanica ovakvih, planiramo da uradimo za Ekspo - rekao je predstavnik kompanije.

Predsednik je dodao da će u takvim stanicama svi posetioci moći da unesu kakav napitak žele i da će roboti to da naprave.

Ministar Mali je dodao da je u planu da na Ekspu bude oko 80 robota da dočekuju i pozdravljaju narod.

- Sve će da bude odavde za Ekspo - rekao je Vučić, a potom su mu dodali kafu na čijem vrhu je od mlečne pene napravljen njegov lik.

Foto: Printskrin

Nakon toga su humanoidni roboti Milutin i Dragutin priredili doček predsedniku.

Ovog puta nisu igrali Moravac, već su ispričali šta će sve moći danas da se vidi tokom obilaska fabrike humanoidnih robata, te podsetili na prve tehnološke proizvode koji su proizvedeni u Srbiji.

- Sad stvarno možemo da kažemo Srbija ide napred. Predsedniče, dosta priče, otvaramo vrata - rekli su roboti Milutin i Dragutin.

- Ovde sam 2017. otvarao Jazaki, koji je uz Mint najveći poslodavac. Sada su Kinezi uradili mnogo fabrika u međuvremenu. Mint ima 2200 zaposlenih u Šapcu, postali su najveći poslodavac. To nismo ni otvarali, pošto su nam nedostajale upotrebne dozvole. To je čitav jedan mali grad u Šapcu. Ovo sada što radimo, ja imam tremu, morao sam da se svečano obučem, i sve drugo, ovo je pionirski poduhvat. Ovo je tek početak. Tek posle toga sledi ono glavno za Inđiju, tu će biti mnogo više ljudi i veći novac, i kad uvežemo to sa data centrima i superkompjuterima, dobićemo ogromnu snagu. U Evropi imaju tri kompanije, nemačku, špansku i britansku, i sada pravimo i mi - kazao je Vučić.

- Ovo će za nas da bude ogoromna stavr. Ima industrijsku svrhu, pomoć u kući i starim licima i to će tek da se razvija kroz saradnju sa našim dejta centrima i superkompjuterima i kroz treninge koje će da obavaljaju ljudi. Važno je da ovde zaposlimo ljude... Mi smo spremni i već kupujemo odavde robote, takazvane "general purpose", i onda od njih pravimo oružje i oruđe, sve što ćete moći da vidite za 15 dana - rekao je Vučić.

- Videli ste ovde veliki deo kineksih kompanija, i mi ćemo u ponedeljak da imamo sa njima sastanke i potpisivanje ugovora - rekao je predsednik i najavio nova ulaganja u Inđiju.

- To je za nas kvantni skok. Oni su uspeli da dođu do 9.000 humaoidnih robota, dok evropske dostižu samo nekoliko stotina... Možda u softveru imaju minimalni zaostatak u odnosu na tri najmoćnije američke kompanije, ali u spajanju softvera i hardvera su prvi u svetu. Zamislite na svakom od tih robota osim imena kompanije pisaće "mejd in Serbia". Da vidimo šta ćemo biti u stanju da pratimo, a za 15 dana verujem da ćete moći da vidimo kako smo od robota za generalnu upotrebu uspeti da napravimo - kazao je Vučić.

Predsednik ističe da nije mogao da zamisli da će Srbija da ovoliko napreduje, shodno tome da je broj nezaposleni u Šapcu 20212. bio preko 11 hiljada dok je danas oko tri hiljade.

- Neću da govorim o auto-putevima, brzim saobraćajnicama rezultat je taj koji pokazuje sve. Rezultat sve govori. Za ovo da mi budemo pored Nemačke i Španije prva zemlja koja će ubrzo da ih pretekne po broju proizvedenih robota... Oni nama treba da lsuže za utovar i istovar opasnih materijala, da ne moraju to ljudi da rade. Da mogu da pomognu u staračkim domaćinstvima gde nema dovoljno snage, ali opet to koristimo da zapošljavamo naše ljude da možemo više da proizvodimo i izvozimo - kazao je Vučić.

Predsednik ističe da su naši ljudi upseli da na određene robote postave oružje i da će za 15 dana javnost imati priliku da vidi kako to radi.

Potom je usledio sastanak predsednika Vučić, delegacije Srbije sa predtsavnicima kineske kompanije Mint.

Foto: Novosti

Sve spremno za veliko otvaranje

Šabac je danas centar Srbije. Naša zemlja postaje bogatija i dobija prvu fariku humanoidnih robota. Kako se može videti na fotografijama, brojne vrste humanodinih robota biće danas predstavljeni.

Foto: Novosti

Sve je urađeno po najsavremenijim standardima, a osim robota koji oponašaju ljude, tu su i oni izgledom podsećaju na životinje.

Srbija dobija prvu fabriku humanoidnih robota

Predviđeno je da svečanost počne u 11.00 časova.

Predsednik je u petak tokom posete Mačvanskom okrugu najavio da će danas u Šapcu biti otvorena prva fabrika robota u Srbiji i istakao da je to velika stvar za Srbiju.

- To što ćete videti, to je 200, 250 radnika, a tek kada budu napravili velika postrojenja i velike fabrike u Inđiji, onda će se to raditi sve, svi delovi, sve drugačije. To je čudo. Jedva čekam da vidim - rekao je Vučić tokom obilaska domaćinstva Marić u Lipničkom Šoru kod Loznice.

On je naveo da će se u Srbiji proizvoditi roboti, dronovi, baterije za robote i slično.

Foto: Novosti

- I uglavnom u Inđiji, a spajanje, odnosno montaža, biće u Šapcu. Sutra ćete da vidite od 'robo-dogova', dakle pasa, humanoidnih robota - svašta rade. Mogu da vam nose kiselu vodu, da trče, da vam pokazuju vežbe Brus Lija. Sve što poželite. A sve će, najvećim delom, ići u izvoz, osim onoga što je nama potrebno, a ja ne mogu sve da vam kažem za šta je nama potrebno, ali ćete uskoro i to da vidite - rekao je on.

Vučić je izjavio da su nama roboti potrebni da donose posao za naše ljude, a ne da im posao oduzmu, i naveo da će Srbija biti među prvima u Evropi sa fabrikom humanoidnih robota.

Ranije je predsednik tokom posete Kini u maju obišao grad Đasing i inovacioni centar kompanije "Minth Future Factory", gde su mu predstavljeni humanoidni roboti, koji su mu poželeli dobrodošlicu na srpskom, a kompanija AGIBOT je početkom februara predstavila svoje humanoidne robote u Beogradu, kada je demonstriran humanoidni robot Luka.

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