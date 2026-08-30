PAPA LAV UKLONIO RUPNIKOVE SLIKE: Poglavar Rimokatoličke crkve u Vatikanu odriče se umetničkih dela sveštenika nasilnika

Nešto više od mesec dana posle izbora Lava, 26. juna 2025. godine, novi papa je primio u privatnu audijenciju lurdskog biskupa monsinjora Žan-Marka Mikasa i poverio mu da je „lično izdao naređenje“ da se uklone reprodukcije mozaika Marka Rupnika, koje se koriste za ilustracije članaka „Vatikan njuza“.

Foto: Maria Grazia Picciarella/Zuma Press/Profimedia

Slovenački jezuita, teolog i mozaičar bio je poznat u katoličkom svetu po svojim mozaicima velikih razmera, u mnogim svelišitima, crkvama i kapelama širom sveta. Ali, od 2022. godine je u centru optužbi „za seksualno, psihološko i duhovno zlostavljanje“ koje je protiv njega iznelo nekoliko žena i monahinja, tako je 2023. godine bio isključen iz Isusovačkog reda.

-Papa je veoma odlučan“ - izvestio je nadbiskup Mikas za francuski časopis „Pari mač“. Odluka je značajna, jer su se prethodnih godina dela slovenačkog sveštenika i umetnika često koristila na portalima Svete stolice, uključujući i proslave liturgijske godine, čak i pošto su se pojavile optužbe protiv njega.

Prema svedočenju lurdskog episkopa, Lav je smatrao da je potrebno da interveniše iz poštovanja prema žrtvama. Tako je primećen postepeni nestanak slika sa zvaničnih veb-stranica Svete stolice.

Godinu dana ranije, 21. juna 2024, tadašnji prefekt Dikastera za komunikacije Paolo Rufini, „opravdao je“ trajnost Rupnikovih dela na vatikanskim portalima time što nije želeo da „predupredi“ presudu istrage koja je u toku. Rufini je objasnio da vatikanski mediji nisu ubacili nove fotografije, već koriste postojeće.

Očigedno je međutim, da je papa Lav mislio drugačije. Tekuća istraga koju sprovodi Dikasterijum za doktrinu vere pokrenuta je zahvaljujući izuzeću od zastarelosti, koje je papa Franja odobrio 7. oktobra 2023. godine, što je omogućilo da se optužbe kanonski ispitaju.

Pre nekoliko dana, u dosije slučaja su dodata nova pisma 22 žene, koja sadrže optužbe za duhovno, psihološko i seksualno zlostavljanje. Lav je, govoreći u novembru 2025. godine, izrazio nadu da će suđenje Rupniku doneti „jasnoću i pravdu“.

U međuvremenu u Lurdu je nadbiskup Mikas najavao da će Rupnikovi mozaicai na fasadi bazilike biti trajno prekriveni uoči posete pape Lava 26. i 27. septembra ove godine. Dela će ostati skrivena i posle njegove posete, verovatno do ishoda kanonskog procesa.

Umetnčka dela Marka Rupnika nalaze se i u Srbiji, uglavnom u crkavama i objektima beogradske i subotičke nadbiskupije, u Smederevu i Nišu, a mozaik sa centralnom temom „Susret“, koji simbolizuje susret Pravoslavne i Katoličke crkve u nadbiskupskoj kapeli u zgradi Beogradske nadbiskupije.