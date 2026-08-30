SAMO ZA KORISNIKE U SAD: Aplikacija "Gugl mape" promenila naziv jezera Ontario u "Amerika"

APLIKACIJA "Gugl mape" promenila je naziv jezera Ontario u Jezero Amerika za korisnike u Sjedinjenim Američkim Državama, kako bi se uskladila sa izvršnom uredbom predsednika Donalda Trampa o preimenovanju jezera, saopštila je kompanija "Gugl".

Foto: printskrin Iks @cgoshayREP

-Pošto ažuriramo Gugl maps kako bismo odrazili promene naziva u zvaničnim vladinim izvorima, a to je u SAD sistem GNIS, ljudi koji koriste našu aplikaciju u Americi videće naziv 'Jezero Amerika' dok će korisnici u Kanadi i dalje videti termin jezero Ontario, a oni van ove dve zemlje videće oba naziva tog jezera, naveo je "Gugl" u objavi.

Tramp je u četvrtak objavio da menja ime najmanjeg od pet Velikih jezera, što je potez u okviru eskalirajućeg trgovinskog spora sa Kanadom koji je naveo obe zemlje da uvedu uzajamne carine na robu vrednu milijarde dolara.

Shameful.



Google Maps switches to "Lake America" as Canada compares change to SNL skit https://t.co/fGBXPbMkqy — Charita Goshay (@cgoshayREP) August 30, 2026

Predsednikova uredba uticala je na američki Sistem informacija o geografskim nazivima (GNIS), koji određuje standarde za zvanične mape SAD, navodi Rojters.

Ona, međutim, nema nikakav uticaj na kanadske konvencije o imenovanju geografskih pojmova, niti na to kako ostatak sveta naziva ovo jezero.

Kanadski premijer Mark Karni je odmah u četvrtak odbacio promenu imena jezera.

Jezero Ontario je jedno od pet velikih jezera u Severnoj Americi, i nalazi se na granici između kanadske provincije Ontario i američke savezne države Njujork.

We're not changing the name of Lake Ontario. Name it whatever you want at your leisure: https://t.co/E2I0Ezd57W



(tag us so we can see your work 🙂) pic.twitter.com/x8lIAMt6ab — MapQuest (@MapQuest) August 27, 2026

Gugl maps je prošle godine napravio sličnu izmenu za Meksički zaliv, označivši ga kao "Zaliv Amerika" nakon Trampove izvršne uredbe donete prvog dana njegovog mandata, kojom je preimenovan taj zaliv.

Tada je Meksiko poručio da SAD ne mogu legalno da promene ime zaliva jer Konvencija Ujedinjenih nacija o pravu mora nalaže da se suverena teritorija pojedinačne zemlje proteže samo do 12 nautičkih milja od obale. To, ipak, nije sprečilo ni Trampa, ali ni "Gugl" da preimenuju zaliv.

rt.rs

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