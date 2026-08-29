NAJUKUSNIJA ZIMNICA SA JUGA SRBIJE: Vranjanske pečene paprike po receptu iz 1951. godine (RECEPT)

SVAKI kraj Srbije neguje svoje kulinarsko nasleđe, a kada pomislimo na jug zemlje, uz pljeskavice, peglanu kobasicu i kačkavalj, počasno mesto pripada paprikama i vrhunskoj zimnici.

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Da je čitav jug Srbije prava riznica specijaliteta od paprike, svedoči i recept iz kuvara iz 1951. godine – Pečene paprike na vranjanski način.

Pečene paprike na vranjanski način, prema receptu iz knjige "Moj kuvar i savetnik", podsećaju nas na dugu kulinarsku tradiciju juga Srbije. Ovaj kraj od davnina je poznat po uzgoju paprika, pa ne čudi što upravo odatle potiče i vrhunska zimnica.

Pečene paprike na vranjanski način

Mesnate paprike babure, ili dugačke paprike koje su podjednako mesnate, ispecite na plotni štednjaka i ostavite ih neoljuštene da odstoje jedan dan.

Sutradan u šerpu sipajte ulje, a količinu prilagodite broju paprika. Dobro ga zagrejte, pa svaku papriku nakratko umočite u vrelo ulje, odmah izvadite i složite u toplu teglu. Svaki red paprika blago posolite.

Nastavite da punite teglu na isti način, vodeći računa da pri vrhu ostane praznog prostora u visini od oko tri prsta. Paprike ostavite da odstoje još jedan dan, a zatim ih prelijte vinskim sirćetom.

Teglu nemojte odmah zatvarati, već je samo poklopite tacnicom, jer će paprike tokom vrenja izbacivati ulje. Kada se vrenje završi – a ovaj proces neće umanjiti njihov ukus – dolijte još sirćeta, tako da paprike budu potpuno prekrivene. Tek tada zatvorite teglu i odložite je sa ostalom zimnicom.

(Blic)