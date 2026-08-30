PREKO 30 ZEMALJA, SA ČETIRI KONTITENTA U BEOGRADU, NA JEDNOM OD NAJVEĆIH DIPLOMATSKIH OKUPLJANJA: Domaćin - predsednik Srbije Aleksandar Vučić

VIŠE od 30 zemalja, četiri kontinenta i države sa više od dve milijarde stanovnika šalju svoje najviše predstavnike u srpsku prestonicu.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Šezdeset pet godina posle istorijske konferencije nesvrstanih, Beograd ponovo postaje mesto velikih susreta, a predsednik Srbije Aleksandar Vučić domaćin jednog od najupečatljivijih diplomatskih okupljanja u novijoj istoriji Srbije.

Postoje dani kada se značaj jedne države ne može pročitati iz geografskog atlasa. Tada nisu presudni ni kvadratni kilometri njene teritorije, ni broj stanovnika, ni veličina njene ekonomije. Postoji u diplomatiji jedna druga, mnogo starija mera, ko vam dolazi, ko prihvata vaš poziv, sa koliko prestonica možete da razgovarate i koliko različitih zastava možete da okupite za istim stolom. Po toj meri, Beograd će ovih dana biti mnogo veći nego što izgleda na karti Evrope.

U srpsku prestonicu stižu šefovi država, premijeri, predsednici parlamenata, ministri i visoki izaslanici iz više od trideset zemalja sa četiri kontinenta. Iza njihovih zastava nalazi se više od dve milijarde ljudi. Dolaze predstavnici država Afrike i Azije, Bliskog istoka, Evrope i Latinske Amerike, država među kojima su velika tržišta, proizvođači energenata i strateških sirovina, zemlje čije luke leže na najvažnijim pomorskim putevima sveta i politički centri čiji će značaj u decenijama pred nama samo rasti. Beograd će tako, makar na nekoliko dana, postati jedna od onih retkih tačaka na evropskoj karti na kojoj će se ukrstiti putevi jednog ogromnog dela sveta.

A domaćin tog sveta biće predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

(24 sedam)