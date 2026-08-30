Rijera poslao poruku "delijama": Želimo da pobedimo u svim mečevima, čeka nas veoma važna utakmica!
CRVENA zvezda je čini se prebolela šokantan poraz od Plzena i eliminaciju iz Lige Evrope. Crveno-beli su u Superligi Srbije pobedili Zemun sa 2:0, a posle meča utiske je sumirao trener šampiona naše zemlje, Albert Rijera.
On je istakao da su najvažnija bila tri boda i da ekipa mora da bude smirena nakon teškog udarca.
- Najvažnija su tri boda. Nije važna situacija i teren. Sledeće nedelje je veoma važna utakmica. Svaka pobeda je bitna. Imam poruku za sve koji volimo Crvenu zvezdu. Želimo da pobedimo u svim mečevima, ali to nije tako u fudbalu. Moramo da budemo smireni nakon teškog udarca. Imam veliki posao pred sobom, ali prelep posao. Sve počinje od mene. Treba nam strpljenje. Fudbal je balans. To bih rekao svima koji vole naš klub. To je moja poruka danas - rekao je Rijera za "TV Arena sport".
Podsetimo, sledeća nedelja rezervisana je za prvi ovosezonski večiti derbi. Najveća utakmica našeg fudbala na programu je u nedelju od 19 časova na stadionu "Rajko Mitić".
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