KAKAV ŠOK: Bivši 2. igrač sveta, koji je pobeđivao Đokovića i Alkaraza, povukao se sa US OPENA

Povreda leđa je bila jača

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Norveški teniser Kasper Rud, nekadašnji drugi igrač planete i finalista US Opena iz 2022. godine, šokirao je tenisku javnost odlukom da se povuče sa ovogodišnjeg izdanja poslednjeg Grend slema u sezoni zbog povrede leđa.

Rud, koji trenutno zauzima 20. mesto na ATP listi, bio je prinuđen da odustane od takmičenja neposredno pred početak, nakon što su se problemi sa leđima, koji su ga mučili još od turnira u Sinsinatiju, pogoršali. Iako je pokušao da nastupi u miks dublu u "Flešing Medouzu", video snimci sa treninga na kojima se vidi kako se muči pri svakom servisu jasno su ukazivali da Norvežanin nije spreman za napore koje donosi Grend slem.

Umesto Ruda, u glavni žreb je kao "srećni gubitnik" upao mladi Artur Gea, koji će u prvom kolu odmeriti snage sa Huanom Manuelom Serundolom.

Kasper Rud je u karijeri ostvario vrhunske rezultate, a ljubitelji tenisa pamte ga kao igrača koji je u velikim mečevima pobeđivao asove poput Karlosa Alkaraza i Novaka Đokovića. Upravo je od Alkaraza izgubio u finalu Njujorka 2022. godine, što mu je bio jedan od dva pokušaja te godine da postane prvi Norvežanin sa Grend slem titulom (poražen i u finalu Rolan Garosa od Rafaela Nadala).

Ovo povlačenje predstavlja veliki udarac za turnir, ali i za samog Ruda, koji je polagao velike nade u povratak na teren gde je ostvario uspeh karijere.