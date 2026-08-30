65 GODINA OD PRVE KONFERENCIJE NESVRSTANIH: Vučić sutra sa delgacijama učesnika sastanka povodom godišnjice nesvrstanih

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić imaće sutra u Palati “Srbija” niz bilateralnih susreta sa šefovima delegacija zemalja učesnica ovogodišnjeg Komemorativnog sastanka posvećenog obeležavanju 65. godišnjice prve konferencije Pokreta nesvrstanih zemalja, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ/ nr.

U 12.30 predviđen je sastanak sa potpredsednicom Republike Ugande Džesikom Alupo, u 13.15 sastanak sa predsednikom Autonomne oblasti Zanzibar Ujedinjene Republike Tanzanije Huseinom Ali Mvinjijem, a u 14.00 sastanak sa predsednicom Vlade Republike Mozambik Marijom Benvindom Levi.

Predsednik Vučić će se u 14.45 sastati sa prvim potpredsednikom Senata Republike Uzbekistan Sodikom Safojevom, a u 15.30 sa predsednicom Parlamenta Narodne Demokratske Republike Alžir Halidom Bufedeš.

(Tanjug)

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