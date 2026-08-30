ŠTA SE KRIJE IZA TRAMPOVE PRIČE O GRENLANDU? Evo zašto je Amerika “životno” zaintereovana za ostrvo

„GRENLANDSKI“ plan predsednika SAD Donalda Trampa zapravo je bio usmeren na stavljanje jednog dela Arktika pod kontrolu Sjedinjenih Država, izjavio je uoči Istočnog ekonomskog foruma savetnik predsednika Rusije i izvršni sekretar Organizacionog komiteta foruma Anton Kobjakov.

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-Trampov ‘grenlandski’ plan, koji su, prema jednoj verziji, odbacili EU i Danska, a prema drugoj predstavljao operaciju prikrivanja priprema za napad na Iran, zapravo je bio osmišljen tako da se čitav preostali deo Arktika stavi pod kontrolu SAD. Konkretno, reč je o Severozapadnom prolazu, severno od Kanade — zbog čega su pitanja Grenlanda i Kanade međusobno povezana — kao i o evropskom severu, sve do ruskih voda Barencovog mora, gde počinje Severni morski put, rekao je Kobjakov.

Prema njegovim rečima, samo u tom slučaju Sjedinjene Države mogle bi da konkurišu potencijalu ruskog Severnog morskog puta, i to uz podršku skandinavskih zemalja, pre svega Norveške.

Kobjakov smatra da je taj projekat, koji je podrazumevao stvaranje alternativne rute Severnom morskom putu od Tihog okeana do severnog Atlantika, odnosno Evrope, sada stavljen po strani.

(sputnikportal.rs)

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