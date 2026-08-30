ŠTA SE KRIJE IZA TRAMPOVE PRIČE O GRENLANDU? Evo zašto je Amerika “životno” zaintereovana za ostrvo
„GRENLANDSKI“ plan predsednika SAD Donalda Trampa zapravo je bio usmeren na stavljanje jednog dela Arktika pod kontrolu Sjedinjenih Država, izjavio je uoči Istočnog ekonomskog foruma savetnik predsednika Rusije i izvršni sekretar Organizacionog komiteta foruma Anton Kobjakov.
-Trampov ‘grenlandski’ plan, koji su, prema jednoj verziji, odbacili EU i Danska, a prema drugoj predstavljao operaciju prikrivanja priprema za napad na Iran, zapravo je bio osmišljen tako da se čitav preostali deo Arktika stavi pod kontrolu SAD. Konkretno, reč je o Severozapadnom prolazu, severno od Kanade — zbog čega su pitanja Grenlanda i Kanade međusobno povezana — kao i o evropskom severu, sve do ruskih voda Barencovog mora, gde počinje Severni morski put, rekao je Kobjakov.
Prema njegovim rečima, samo u tom slučaju Sjedinjene Države mogle bi da konkurišu potencijalu ruskog Severnog morskog puta, i to uz podršku skandinavskih zemalja, pre svega Norveške.
Kobjakov smatra da je taj projekat, koji je podrazumevao stvaranje alternativne rute Severnom morskom putu od Tihog okeana do severnog Atlantika, odnosno Evrope, sada stavljen po strani.
(sputnikportal.rs)
BONUS VIDEO - Vatrena stihija u Deliblatskoj peščari
Preporučujemo
ŠOK ZA REGION! Ruske leteće zaveri Su-57 stižu u ovu zemlju? Ovo oružje menja odnos snaga!
30. 08. 2026. u 19:11
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
NEZAPAMĆENA TRAGEDIJA U PORODILIŠTU: Izbio požar neviđenih razmera, 14 beba izgubilo život u glavnom gradu Pakistana
Požar je izbio rano u sredu u odeljenju za novorođenčad u velikoj državnoj bolnici u glavnom gradu Pakistana, pri čemu je stradalo 14 beba, saopštili su bolnički zvaničnici i vlada, prenosi AP.
26. 08. 2026. u 07:38
FK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENjEM: Odlaze i uprava i Saša Ilić!
Oglasio se FK Partizan!
24. 08. 2026. u 12:42
Vrela Šarapova! Fotke u kupaćem - mreže gore
NEKADAŠNjA prva teniserka sveta, Marija Šarapova, svojom najnovijom objavom na društvenim mrežama ponovno je očarala pratioce širom sveta.
29. 08. 2026. u 21:31
Komentari (0)