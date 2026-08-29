Srbija se povukla iz Taranta! Naša reprezentacija odbila da igra protiv lažne države Kosovo!

Žrebom nije imao milosti.

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Kuglice su odlučile da reprezentacija Srbije u basketu 3x3 dobije za rivala lažnu državu Kosovo. Ipak, na dan kad je trebalo ove dve selekcije da odigraju meč, stigla je vest da su se "orlovi" povukli sa Mediteranskih igara u Tarantu.

Prema zvaničnim podacima, u grupi C je trebalo da se sastanu Srbija, selekcija tzv. Košarkaškog saveza Kosova, Turske i Portugala.

Ipak, na dan kad je trebalo da se odigra duel "orlova" i lažne države, reprezentacija Srbije je odlučila da se povuče. Još uvek se Košarkaški savez Srbije se nije oglasio po ovom pitanju, a potvrda je stigla od Košarkaškog saveza lažne države Kosovo.

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