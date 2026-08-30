SRPSKA LISTA O OTVARANJU MOSTA NA IBRU: Deo međunarodne zajednice saučesnik Prištine u progonu Srba

DEO međunarodne zajednice, pa samim tim i deo NATO-a, podržava Aljbina Kurtija u onome što radi i upravo je to ono što je najopasnije, jer svi ti procesi za koje Kurti ima podršku rezultiraju odlaskom Srba sa KiM, i na takav način deo međunarodne zajednice je saučesnik u etničkom progonu Srba, rekao je potpredsednik Srpske liste Dalibor Jevtić.

Foto: Srpska lista

On je izjavio da bi eventualno otvaranje glavnog mosta na Ibru u Kosovskoj Mitrovici predstavljalo opasnost za bezbednost srpskog stanovništva na severu KiM i istakao da to pitanje treba rešavati na način da bude obezbeđeno poštovanje stava srpskog naroda na severu Kosova i Metohije.

Jevtić je za Tanjug rekao da se u Prištini govori o 1. septembru kao datumu kada bi moglo da dođe do otvaranjja mosta i izrazio nadu da se to neće desiti.

Ukazao je da je nepojmljivo je da, uzimajući u obzir da je poslednjih nekoliko godina bilo više od 800 etnički motivisanih napada na Srbe, EU kaže da je bezbednosna procena takva da most može da se otvori.

"Za razliku od onoga što neko piše u nekakvim izveštajima, mi odlično znamo kakva je situacija na terenu. I poslednji slučaj, prebijanje Nenada Raškovića, je svakako potvrda toga. Jer upravo ta situacija, taj incident, svakako ukazuje na to kakav je odnos, ne samo režima u Prištini, već institucija prema srpskom narodu, da se tim i takvim institucijama ne može predati na čuvanje niti manastir Visoki Dečani, a takođe se ne može dozvoliti niti otvaranje mosta", istakao je Jevtić.

Naveo je da državni vrh u Beogradu, pre svega predsednik Aleksandar Vučić, svakodnevno radi na tom pitanju, a i Srpska lista na terenu čini sve što može da ukaže na opasnost takvog jednog poteza.

Prema rečima Jevtića, deo međunarodne zajednice, pa samim tim i deo NATO-a, podržava Aljbina Kurtija u onome što radi i upravo je to ono što je najopasnije, jer, kako je istakao, svi ti procesi koji se dešavaju, a za koje Kurti ima podršku, rezultiraju odlaskom Srba sa KiM i na takav način deo međunarodne zajednice je saučesnik u etničkom progonu Srba.

"Ono što jeste pitanje koje mi postavljamo: na osnovu čega i ko je to ocenio da je bezbednost dobra?", naveo je Jevtić i istakao da put ka boljoj bezbednosti jeste put izgradnje poverenja.

"U ovom trenutku nema poverenja prema režimu u Prištini, jer Aljbin Kurti poseže za svim ovim, hajde da tako kažem, odlukama, i Aljbin Kurti sprovodi institucionalno nasilje, jer prosto on nema niti jedan drugi rezultat u toku svoje vladavine. I kao što sam više puta rekao, ponoviću i danas: Aljbin Kurti, kao neko ko je deo problema i ko je čovek koji je prosto u istoriji njegovog delovanja, vidimo da je uvek tu bio kada su stvarane neke krize i situacije koje nisu deo procesa stabilnosti", ukazao je Jevtić.

Istakao je da se srpski narod uvek zalagao za mir, ali da neće prećutno gledati na to da mu neko eventualno ugrožava bezbednost da će tu odgovora svakako biti, ali demokratskog.

"Srbi se ne slažu, ponavljam još jednom, sa bilo kakvim jednostranim potezima u kontekstu onoga što ugrožava svakodnevni život i bezbednost", istakao je Jevtić.

Dodao je da ima informacija da može doći do incidenata, masovnog pokušaja prelaska mosta i samim tim napada na građane u, pre svega, Severnoj Kosovskoj Mitrovici i naveo da je upravo to ono na šta Srpska lista ukazuje u razgovorima sa predstavnicima međunarodne zajednice.

"Ja ću još jednom ponoviti: stav srpskog naroda, pa tako i nas kao izabranih političkih predstavnika srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, je takav da mi ovo pitanje želimo da rešavamo na jedan način uvažavanja i stava srpskog naroda i sa ciljem da se obezbedi mir i stabilnost", rekao je Jevtić.

Govoreći o rušenju objekata na jezeru Gazivode, ukazao je da je to klasičan primer sprovođenja sile nad jednim narodom i institucionalnog nasilja u smislu sprovođenja nekakvih odluka, a bez sudskog procesa.

"S obzirom na to da se radi o imovini Srba koji tu imovinu imaju decenijama i koji za tu imovinu, kako su i sami nama rekli, imaju odgovarajuću dokumentaciju, vrlo je jasan cilj Prištine da na ovaj način želi dodatno da natera Srbe da napuste ove prostore", rekao je Jevtić.

Ukazao je da na prostoru Kosova i Metohije postoji hiljade nelegalno izgrađenih objekata, pa je pitanje kako to da su samo srpske kuće te koje su sporne i da se samo srpske kuće ruše.

Jevtić je naveo primer Štrpca, gde je doneta odluka o rušenju jednog nelegalnog objekta, odluka koja je u skladu sa zakonom, ali nije sprovedena, zato što se radi o objektu koji je nelegalno izgradio jedan albanski biznismen.

"I to je klasičan primer dvostrukih aršina koji se sprovode i niko ne može ni mene, ali ni druge Srbe na prostoru Kosova i Metohije da ubedi da se ovde radi, kada je u pitanju ono sve što se dešava na jezeru Gazivode i rušenje objekata, da se radi o sprovođenju nekakvog zakona, kako to tvrdi režim u Prištini", rekao je Jevtić.

(sputnikportal.rs)

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