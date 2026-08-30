Politika

USTAŠE IZ "AUDIJA A4" PALE NA BATROVCIMA: Sa ustaškim simbolima krenuli na koncert Tompsona, pa dopali srpskoj policiji šaka

В.Н.

30. 08. 2026. u 20:54

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SRPSKA granična policija na prelazu Batrovci sprečila je troje hrvatskih državljana da uđu u Srbiju nakon što je u njihovom vozilu pronađena velika količina predmeta sa ustaškim i ekstremističkim simbolima, kao i hladno oružje.

УСТАШЕ ИЗ АУДИЈА А4 ПАЛЕ НА БАТРОВЦИМА: Са усташким симболима кренули на концерт Томпсона, па допали српској полицији шака

Foto: Tanjug/Aleksandra Orlić

Prilikom večernje kontrole automobila marke „audi A4”, u kojem su se nalazili D. B. (26), M. P. (24) i L. C. (30), policijski službenici otkrili su spornu opremu i predmete sa oznakama HOS-a i ustaškom ikonografijom.

Snimak možete pogledati OVDE.

Kako prenosi Informer, trojka se uputila na koncert Marka Perkovića Tompsona u Vukovaru, dok im je prvobitni plan bio da prenoće na teritoriji Srbije, u Apatinu.

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