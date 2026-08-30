USTAŠE IZ "AUDIJA A4" PALE NA BATROVCIMA: Sa ustaškim simbolima krenuli na koncert Tompsona, pa dopali srpskoj policiji šaka
SRPSKA granična policija na prelazu Batrovci sprečila je troje hrvatskih državljana da uđu u Srbiju nakon što je u njihovom vozilu pronađena velika količina predmeta sa ustaškim i ekstremističkim simbolima, kao i hladno oružje.
Prilikom večernje kontrole automobila marke „audi A4”, u kojem su se nalazili D. B. (26), M. P. (24) i L. C. (30), policijski službenici otkrili su spornu opremu i predmete sa oznakama HOS-a i ustaškom ikonografijom.
Snimak možete pogledati OVDE.
Kako prenosi Informer, trojka se uputila na koncert Marka Perkovića Tompsona u Vukovaru, dok im je prvobitni plan bio da prenoće na teritoriji Srbije, u Apatinu.
(24 sedam)
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