USTAŠE IZ "AUDIJA A4" PALE NA BATROVCIMA: Sa ustaškim simbolima krenuli na koncert Tompsona, pa dopali srpskoj policiji šaka

SRPSKA granična policija na prelazu Batrovci sprečila je troje hrvatskih državljana da uđu u Srbiju nakon što je u njihovom vozilu pronađena velika količina predmeta sa ustaškim i ekstremističkim simbolima, kao i hladno oružje.

Foto: Tanjug/Aleksandra Orlić

Prilikom večernje kontrole automobila marke „audi A4”, u kojem su se nalazili D. B. (26), M. P. (24) i L. C. (30), policijski službenici otkrili su spornu opremu i predmete sa oznakama HOS-a i ustaškom ikonografijom.

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Kako prenosi Informer, trojka se uputila na koncert Marka Perkovića Tompsona u Vukovaru, dok im je prvobitni plan bio da prenoće na teritoriji Srbije, u Apatinu.

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