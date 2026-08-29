Rusija gleda i ne veruje! Evo šta se upravo desilo!

Mlada takmičarka ispisala istoriju "belog sporta".

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Kvalifikacije za US Open donele su mnogobrojna iznenađenja, ali je bez dileme megasenzaciju priredila Kristina Ljutova iz Ruskinje.

Ova takmičarka, trenutno 125. na VTA listi, plasirala se u glavni žreb, a što je još važnije postala najmlađa učesnica poslednjeg Grend slema u sezoni!

Kristina je, inače, prva teniserka rođena 2010. koja može da se pohvali VTA titulom, koju je osvojila nedavno u Memfisu. Ima punih 16 godina i malo manje od sedam meseci, a sada je uspela da se plasira u tenisku elitu i, ujedno, svoj prvi glavni žreb na grend slem turnirima.

Ljutova je u trećoj rundi savladala Martinu Kubku sa 2:0 (po setovima 6:4 6:0). Daleko iskusnija Poljakinja (27 godina), slabije je rangirana samo pet pozicija od Ruskinje.

Bila je ovo deveta pobeda zaredom za tinejdžerku koja je osvojila i dve W100 titule u maju ove godine i već dospela do 125. pozicije na WTA listi.

Ljutova je na putu do glavnog žreba US Opena izbacila i Srpkinju Lolu Radivojević u drugom kolu kvalifikacija. Sigurno da ni najveći ruski teniski optimisti nisu mogli da veruju kakav će uspeh napraviti ovo "čudo od deteta".

Olimpijska šampionka iz Tokija 2021. Kineskinja Ćinven Dženg, koja ima brojne pehare za različitih turnira, uspešno je prošla kvalifikacije, jer je dugo odsustvovala zbog povreda. U meču odluke savladala je Elenu Pridankinu sa 2:1 (6:4, 3:6, 6:0).

Za razliku od nje, u muškom singlu, nekadašnji finalista US Opena, iskusni Kei Nišikori neće igrati u glavnom žrebu, pošto je izgubio od sunarodnika Reija Sakamota sa 0:2 (4:6, 6:7 (3:7)).

Podsetimo, Nišikori je svojevremeno bio četvrti reket ATP liste (2015.), osvajač bronzane medalje na Olimpijskim igrama 2016. godine u Riju i finalista sa Flešinga iz 2014. kada je poražen od Hrvata Marina Čilića.

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