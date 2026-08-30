ZAPANJUJUĆA MREŽA: Čet grupa na Vacapu korišćena za slanje novca kriminalnim i terorističkim grupama
ČET grupa na društvenoj mreži Vacap korišćena je za slanje više stotina miliona evra širom sveta za finansiranje organizovanog kriminala i ekstremizma bez ikakvog traga, utvrdila je istraga Istraživačke novinarske mreže Evropske radiodifuzne unije (EBU).
Čet grupa od 532 člana, nazvana Trgovci Velike Evrope služila je za dogovaranje prekograničnih transfera gotovine za klijente u više gradova među kojima su Birmingem i London, prenosi BBC.
U jednom slučaju, uplate iz Brisela otišle su militantima grupe Islamska država (IS) u Siriji.
Istraživačka novinarska mreža Evropske radiodifuzne unije (EBU) pronašla je i šire dokaze da se slični sistemi transfera gotovine koriste u krijumčarenju ljudi i trgovini drogom.
Grupu, koja je razmenila više od 82.000 poruka poslatih između kraja februara i decembra 2022. godine, prvi je otkrio belgijski istražni sudija Vansen Gera.
On je izjavio da je broj transakcija bio "zapanjujući" i da je mreža pokrivala "celu planetu".
-Slučaj je počeo kao istraga finansiranja terorizma, ali se ispostavilo da to samo kap u okeanu transakcija, rekao je sudija Gera.
(Tanjug)
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