ZAPANJUJUĆA MREŽA: Čet grupa na Vacapu korišćena za slanje novca kriminalnim i terorističkim grupama

ČET grupa na društvenoj mreži Vacap korišćena je za slanje više stotina miliona evra širom sveta za finansiranje organizovanog kriminala i ekstremizma bez ikakvog traga, utvrdila je istraga Istraživačke novinarske mreže Evropske radiodifuzne unije (EBU).

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Čet grupa od 532 člana, nazvana Trgovci Velike Evrope služila je za dogovaranje prekograničnih transfera gotovine za klijente u više gradova među kojima su Birmingem i London, prenosi BBC.

U jednom slučaju, uplate iz Brisela otišle su militantima grupe Islamska država (IS) u Siriji.

Istraživačka novinarska mreža Evropske radiodifuzne unije (EBU) pronašla je i šire dokaze da se slični sistemi transfera gotovine koriste u krijumčarenju ljudi i trgovini drogom.

Grupu, koja je razmenila više od 82.000 poruka poslatih između kraja februara i decembra 2022. godine, prvi je otkrio belgijski istražni sudija Vansen Gera.

On je izjavio da je broj transakcija bio "zapanjujući" i da je mreža pokrivala "celu planetu".

-Slučaj je počeo kao istraga finansiranja terorizma, ali se ispostavilo da to samo kap u okeanu transakcija, rekao je sudija Gera.

(Tanjug)

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