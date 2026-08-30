Još jedan šok u NJujorku: Hrvat odustao od US Opena

I Čilić ima problem sa povredom

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Bivši osvajač US Opena, Marin Čilić, prinuđen je da odustane od nastupa na ovogodišnjem turniru u Njujorku zbog povrede, čime je nastavljena serija malera za iskusnog hrvatskog tenisera.

Čilić (37) je u prvom kolu trebalo da odmeri snage sa 23. nosiocem, Andrejem Rubljovom, u jednom od najzanimljivijih duela uvodnog dana. Ipak, navijači u "Flešing Medouzu" ostaće uskraćeni za ovaj spektakl, a umesto Hrvata na teren će izaći "srećni gubitnik" Oto Virtanen.

Ovo je novi težak udarac za nekadašnjeg trećeg igrača sveta, koji nikako ne uspeva da uhvati prepoznatljivu formu nakon povratka na teren. Čilić je tokom severnoameričke turneje upisao samo jednu pobedu u Montrealu, a ovo će biti treći put u poslednje četiri godine da propušta poslednji Grend slem u sezoni.

Podsetimo, Čilić je upravo u Njujorku 2014. godine ostvario uspeh karijere kada je u finalu savladao Keija Nišikorija i podigao svoj jedini Grend slem pehar.

Zanimljivo je da je njegov zamenik, Finac Virtanen, do glavnog žreba stigao na krajnje neobičan način. On se prethodno povukao iz finalne runde kvalifikacija protiv Grigora Dimitrova zbog povrede leđa, ali mu se sreća osmehnula nakon odustajanja Čilića, pa će ipak igrati protiv Rubljova.

Čilić nije jedino zvučno ime koje se povuklo neposredno pred početak turnira. Zbog povrede leđa učešće je otkazao i Norvežanin Kasper Rud, kojeg će u žrebu zameniti mladi Francuz Artur Gea.