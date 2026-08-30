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Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Fudbaleri Zemuna i Crvene zvezde od 20 časova igraju meč 7. kola Super lige u Ubu, pošto stadion u Gornjoj Varoši ne ispunjava uslove za najelitniji fudbal!

UŽIVO:

Zemun - Crvena zvezda 20.00

Zemun: Živković, Knežević, Ostojić, Bakić, Spremo, Belaković, Meshi, Ilić, Petrović, Tabaković, Petrušić

Crvena zvezda: Mateus, Gudelj, Rodrigao, Strika, Abu Fani, Gaštarov, Badžo, Hendel, Lučić, Šarić, Katai.

Najava meča:

Zemun je poslednji na tabeli pred ovaj duel, uzeli su samo jedan bod - i to onaj protiv Partizana na startu. U međuvremenu su i trenera promenili.

Crveno-beli, s druge strane, imaju četiri pobede iz isto toliko utakmica - uz dva odložena meča protiv Radnika i Železničara.

Poslednji put dva tima su se sastala u sezoni 2018/19, kada je Crvena zvezda slavila u oba prvenstvena duela. Na gostovanju, crveno-beli su trijumfovali rezultatom 2:1, dok su u drugom delu sezone na stadionu „Rajko Mitić“ bili ubedljivi i slavili sa 4:0.

TV prenos je na kanalu Arena Sport Premijum 1.