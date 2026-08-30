"MORAMO I MOŽEMO BOLJE": Tijana Bošković se oglasila posle pobede Srbije nad Hrvatskom

ODBOJKAŠICE Srbije plasirale su se u četvrtfinale Evropskog prvenstva. Posle meča se oglasila Tijana Bošković.

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Ona je bila jedna od najboljih u pobedi nad Hrvatskom, a istakla je da meč nije bio nimalo lak.

- Bila je ovo teška utakmica. Mogu samo da kažem bravo za reprezentaciju Hrvatske, jer nijedan poen nismo mogle lako da osvojimo. To smo i očekivale - rekla je Tijana Bošković.

Izabranice Zorana Terzića će se za polufinale boriti protiv Grčke.

- Srećna sam i ponosna zbog pobede. Znam da moramo i možemo da igramo bolje, a protiv Grčke moramo da budemo na višem nivou.

Za kraj je imala posebnu poruku sa Samantu Fabris koja je odigrala poslednju utakmicu za Hrvatsku.

- Želim da iskoristim priliku da kažem veliko bravo za Samantu Fabris, jer sam čula da je odigrala poslednju utakmicu za svoj nacionalni tim - zaključila je Boškovićeva.

Podsetimo, Srbija je do sad odigrala šest mečeva i sve je pobedila, a izgubila je samo dva seta.

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