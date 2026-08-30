RUSKE snage nastavljaju da gađaju ukrajinsku infrastrukturu koja se koristi u interesu Oružanih snaga Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

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- Udarni bespilotni letelice pogodile su transportno-logistički centar „Pirogovo“ u Kijevskoj oblasti - naveli su u ministarstvu, prenose RIA Novosti.

Kako su precizirali u resoru, na tom objektu bilo je organizovano skladištenje i distribucija tereta dvostruke namene, uključujući komponente za bespilotne letelice velikog i srednjeg dometa.

U Ministarstvu odbrane Rusije više puta su isticali da njihove snage izvode udare s ciljem smanjenja vojno-ekonomskog potencijala protivnika. Pritom koriste udarne bespilotne letelice i visokoprecizno oružje velikog dometa, sposobno da uništi bilo koju metu kako u Kijevu, tako i na celoj teritoriji Ukrajine.

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