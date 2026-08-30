Svet

RUSI SATIRU KIJEV, NOV UDAR IZBEZUMIO UKRAJINCE: Uništena žila kucavica ukrajinske vojske, neprijatelj na kolenima

Симеуновић А. Милош

30. 08. 2026. u 17:39

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RUSKE snage nastavljaju da gađaju ukrajinsku infrastrukturu koja se koristi u interesu Oružanih snaga Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

РУСИ САТИРУ КИЈЕВ, НОВ УДАР ИЗБЕЗУМИО УКРАЈИНЦЕ: Уништена жила куцавица украјинске војске, непријатељ на коленима

Foto: Tanjug/(AP Photo/Dan Bashakov)

 - Udarni bespilotni letelice pogodile su transportno-logistički centar „Pirogovo“ u Kijevskoj oblasti - naveli su u ministarstvu, prenose RIA Novosti. 

Kako su precizirali u resoru, na tom objektu bilo je organizovano skladištenje i distribucija tereta dvostruke namene, uključujući komponente za bespilotne letelice velikog i srednjeg dometa.

U Ministarstvu odbrane Rusije više puta su isticali da njihove snage izvode udare s ciljem smanjenja vojno-ekonomskog potencijala protivnika. Pritom koriste udarne bespilotne letelice i visokoprecizno oružje velikog dometa, sposobno da uništi bilo koju metu kako u Kijevu, tako i na celoj teritoriji Ukrajine.

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