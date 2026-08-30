Loš početak za Srbe na US openu: Hamad Međedović zaustavljen već na startu!
SRBIJA je odmah ostala bez jednog predstavnika na US openu. Hamad Međedović je izgubio od Kamila Majhžaka sa 6:3, 6:3, 6:3.
U lošoj formi je 78. na ATP listi stigao u Njujork. Bio je u seriji od četiri poraza i nije uspeo da je prekine, pa će to morati da uradi na nekom drugom turniru.
Prvi set rešen je u osmom gemu kad je Poljak napravio jedini brejk. Nastavio je sa dobrom igrom 72. teniser sveta i u drugom delu meča i vrlo brzo je stigao do 2:0.
Već tad je bilo jasno da će Novopazarac teško do preokreta. Istina, jedne brejk prilike Međedović je imao u trećem setu, ali spasao ih je Majhžak.
To je praktično bilo sve od Hamada. Poljak je u šestom gemu opet oduzeo servis srpskom igraču. Nakon toga je sigurno priveo kraju meč koji je trajao jedan sat i 42 minuta.
Kamil Majhžak će u drugom kolu US opena igrati protiv pobednika meča Valentan Vašro - Aleksandar Kovačević.
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