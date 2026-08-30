Kakav debi bivšeg igrača Zvezde: Seol ušao u igru u 90. minutu i pokazao zašto je plaćen 4 miliona (VIDEO)

Momak iz Južne Koreje odmah upisao asistenciju

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Južnokorejski defanzivac i doskorašnji bek Crvene zvezde, Seol Jung-vu, nije mogao da zamisli bolji početak svoje epizode u nemačkoj Bundesligi. Iako je priliku protiv Šalkea dobio tek u sudijskoj nadoknadi, bilo mu je potrebno manje od 120 sekundi da pokaže zašto je Augzburg za njega izdvojio ozbiljnih četiri miliona evra.

Augzburg je ubedljivo savladao povratnika u elitu, ekipu Šalkea, rezultatom 3:0, a tačku na „i“ stavio je upravo Seol. Igrao se 92. minut kada je bivši prvotimac srpskog šampiona pravovremeno uposlio Rodriga Ribeira, koji je iz teške pozicije pogodio mrežu za konačnih 3:0 i izazvao delirijum na tribinama.

Domaćin je poveo već u 18. minutu golom Mihaela Gregoriča, na asistenciju Kadea, koji je kasnije i sam zatresao mrežu u 80. minutu za 2:0. Posao Augzburgu značajno je olakšao Ron Šalenberg, koji je u 62. minutu zaradio direktan crveni karton zbog faula nad

Šalke, koji se u Bundesligu vratio nakon tri godine pauze, delovao je nemoćno nakon isključenja, iako je na klupi za rezerve imao legendarnog Edina Džeka, koji se nakon 2010. godine ponovo našao u zapisniku jednog bundesligaškog meča.

Ipak, veče je pripalo Augzburgu i Seolu. Iako je u igru ušao sa taktičkim zadatkom da zatvori utakmicu, reprezentativac Južne Koreje je jednim potezom pokazao da će biti ogromno pojačanje za tim Manuela Bauma.

Seol Youngwoo made his Bundesliga debut in the 90th minute and immediately picked up his 1st assist!🥹🇩🇪💪



Congratulations!🎉 You’ve earned this moment!🙌 pic.twitter.com/VzMh34UHr7 — sapphire 💎 (@elfrants9) August 30, 2026