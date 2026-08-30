Fudbal

Kakav debi bivšeg igrača Zvezde: Seol ušao u igru u 90. minutu i pokazao zašto je plaćen 4 miliona (VIDEO)

М.М.

30. 08. 2026. u 20:40

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Momak iz Južne Koreje odmah upisao asistenciju

Какав деби бившег играча Звезде: Сеол ушао у игру у 90. минуту и показао зашто је плаћен 4 милиона (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Youtube

Južnokorejski defanzivac i doskorašnji bek Crvene zvezde, Seol Jung-vu, nije mogao da zamisli bolji početak svoje epizode u nemačkoj Bundesligi. Iako je priliku protiv Šalkea dobio tek u sudijskoj nadoknadi, bilo mu je potrebno manje od 120 sekundi da pokaže zašto je Augzburg za njega izdvojio ozbiljnih četiri miliona evra.

Augzburg je ubedljivo savladao povratnika u elitu, ekipu Šalkea, rezultatom 3:0, a tačku na „i“ stavio je upravo Seol. Igrao se 92. minut kada je bivši prvotimac srpskog šampiona pravovremeno uposlio Rodriga Ribeira, koji je iz teške pozicije pogodio mrežu za konačnih 3:0 i izazvao delirijum na tribinama.

Domaćin je poveo već u 18. minutu golom Mihaela Gregoriča, na asistenciju Kadea, koji je kasnije i sam zatresao mrežu u 80. minutu za 2:0. Posao Augzburgu značajno je olakšao Ron Šalenberg, koji je u 62. minutu zaradio direktan crveni karton zbog faula nad

Šalke, koji se u Bundesligu vratio nakon tri godine pauze, delovao je nemoćno nakon isključenja, iako je na klupi za rezerve imao legendarnog Edina Džeka, koji se nakon 2010. godine ponovo našao u zapisniku jednog bundesligaškog meča.

Ipak, veče je pripalo Augzburgu i Seolu. Iako je u igru ušao sa taktičkim zadatkom da zatvori utakmicu, reprezentativac Južne Koreje je jednim potezom pokazao da će biti ogromno pojačanje za tim Manuela Bauma.

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