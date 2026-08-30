ODBOJKAŠICE Srbije igraju sjajno na Evropskom prvenstvu, ali sad kreće ono pravo - eliminacioni mečevi. Rival naše reprezentacije u osmini finala je Hrvatska, a ovu utakmicu možete pratiti u prenosu uživo na portalu "Novosti".

FOTO: N. Skenderija

Drugi set: Srbija - Hrvatska 19:25, 6:5

6:5 - Teško je dva puta zaustaviti Tijanu Bošković. Ispalila je projektil i vratila vođstvo našoj reprezentaciji.

3:3 - Potrebni su poeni Aleksandre Uzelac i budi se naša odbojkašica. Osvojila je dva poena u ovom setu.

0:1 - Drugi set počinje servis greškom kapitena Maje Ognjenović.

Prvi set: Srbija - Hrvatska 19:25

19:25 - Sjajan prvi set je odigrala Mika Grbavica. Upisala je sedam poena i najzaslužnija je što je Hrvatska dobila prvi set.

16:21 - Napad ne funkcioniše dobro. Pet grešaka je napravio naš nacionalni tim u ovom delu susreta. Hrvatska je blizu osvajanja prvog seta. Još jedan tajm-aut je zatražio Zoran Terzić.

14:18 - Dva puta uzastopno su se "upecale" naše odbojkašice i "vatrene" ponovo imaju osetniju prednost u finišu prvog seta.

12:14 - Odličan odgovor Srbije. Usledila je serija 3:0 i odmah je selektor Hrvatske Igor Arbutina morao da reaguje tajm-autom.

9:14 - Hrvatska igra veoma dobro u ovim trenucima i ima pet poena prednosti. Malo ko je očekivao ovakav razvoj situacije.

8:8 - Za sad protivnice naše selekcije dobro igraju. Blok ih dobro služi. Morao je tajm-autom da reaguje Zoran Terzić.

6:4 - Deluje bolje Srbija na startu meča, ali Hrvatska za sad drži korak i pokušava da papira kvalitetnijem rivalu.

3:1 - Počela je utakmica.

Uoči meča:

Izabranice Zorana Terzića su protunjale kroz grupnu fazu, zabeležile su svih pet pobeda. Samo su protiv Češke izgubile set.

Hrvatska nije blistala, upisala je dva trijumfa. Ova selekcija je bolja bila od Slovačke i Crne Gore i oba duela je dobila sa 3:2.

Ove dve reprezentacije su do sad odigrale sedam mečeva i svaki put je Srbija slavila. Poslednji put su se srele 2023. godine kada je u Ligi nacija bilo 3:1.

Pobednik ovog duela u četvrtfinalu igra protiv Grčke koja je iznenadila Francusku sa 3:0 (25:16, 25:18, 25:20).

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