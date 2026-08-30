UKRAJINA PRED TOTALNIM MRAKOM? Ruske oružane snage pripremaju masovne udare na elektroenergetsku mrežu
RUSKE trupe pripremaju masovne napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu, saopštilo je danas rusko Ministarstvo odbrane.
- U skladu sa dobijenim instrukcijama, Oružane snage su počele pripreme za masovne udare na ukrajinske energetske objekte kao odgovor na napade kijevskog režima na civilnu infrastrukturu i naftno-energetski kompleks Rusije - navodi se u saopštenju, prenosi RIA novosti.
Ministarstvo je saopštilo da su tokom protekle noći nastavljeni grupni napadi na ukrajinske vojno-industrijske objekte koji deluju u ime ukrajinskih oružanih snaga i da je dronovima pogođena fabrika azbesta u Ukrajini, čija su skladišta korišćena za skladištenje eksploziva.
Rusko Ministarstvo odbrane je navelo da su mete udara isključivo vojni i energetski objekti u Ukrajini, kao i infrastruktura koja se koristi u interesu ukrajinskih Oružanih snaga.
(Tanjug)
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