TOKOM cele noći, ruske oružane snage su nastavile da izvode grupne udare na ukrajinske vojno-industrijske Oružanih snaga Ukrajine, navodi se u saopštenju.

Foto: Tanjug/(AP Photo/Dan Bashakov)

- Dronovima je pogođena fabrika azbestno-cementnih proizvoda u Kijevu, čije su prostorije korišćena za skladištenje eksploziva za naučno-tehničku i inženjersku kompaniju 'Smart amjunišn', koja proizvodi bespilotne letelice i municiju za njih - dodaju u ministarstvu.

Foto: Tanjug/(AP Photo/Dan Bashakov)

Jedinice grupe trupa "Sever" uspostavile su kontrolu nad naseljima Veliki Prikol i Sadki u Sumskoj oblasti. Ukrajinske oružane snage izgubile su u zoni njihove odgovornosti tokom proteklog dana više od 230 pripadnika vojske, dva oklopna borbena vozila, 13 vozila i tri stanice za elektronsko ratovanje.

Jedinice grupe trupa "Zapad" neutralisale su 210 vojnika, jedan oklopni transporter M1117 američke proizvodnje, jedno borbeno oklopno vozilo "kozak", jedno oklopno vozilo "titan-s" kanadske proizvodnje i 20 automobila.

Jedinice grupe trupa "Jug" neutralisale su do 240 ukrajinskih vojnika, jedan oklopni transporter "strajker", dva artiljerijska sistema i jedan višecevni lanser raketa "grad".

Jedinice grupe trupa "Centar" poboljšale su svoje taktičke položaje, izbacivši tom prilikom iz stroja do 375 ukrajinskih vojnika, jedno borbeno oklopno vozilo "senator", kao i tri artiljerijska sistema.

Jedinice grupe trupa "Istok" nastavile su da napreduju u dubinu neprijateljske odbrane, neutralisavši do 340 ukrajinskih vojnika.

Jedinice grupe trupa "Dnjepar" eliminisale su do 30 ukrajinskih vojnika, jednu haubicu D-30 i tri stanice za radio-elektronsku borbu.

Dejstvima operativno-taktičke avijacije, bespilotnih letelica i raketnih snaga uništeni su poligoni za lansiranje krstarećih raketa dugog dometa "flamingo", objekti energetske infrastrukturu ukrajinskih snaga, skladišta municije i bespilotnih letelica, logistički centri, kao i privremen lokacije stranih plaćenika u zoni SVO.

Sistemima PVO ruske snage oborile su 14 vođenih avio-bombi, presrele pet projektila sistema HIMARS i uništile 804 bespilotnih letelica ukrajinskih snaga.

(RT Balkan)

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