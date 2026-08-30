KOMO SE NE ŠALI: Pao je Napoli, Fabregas napravio moćan tim (VIDEO)
KOMO pokazuje da će i ove sezone igrati bitnu ulogu u italijanskom fudbalu. Ova ekipa je u drugom kolu Serije A pobedila Napoli u Napulju sa 2:1.
Izabranici Seska Fabregasa će nastupiti i u Ligi šampiona i mnogi se pitaju kako će izgledati na dva fronta. Sudeći po uvodnim mečevima to neće biti problem, mada elitno takmičenje još nije počelo.
Zanimljivo svi golovi su viđeni u prvom poluvremenu. Gosti su do vođstva došli u 17. minutu preko Martina Baturine.
Vrlo brzo je odgovorio Napoli. Igrao se 30. minut kad je Rasmus Hojlund pogodio za izjednačenje.
Radost domaćih navijača nije dugo trajala, pošto je u 34. minutu utišao Anastasios Duvikas kome je to bio drugi gol u prvenstvu.
U drugom poluvremenu nije bilo promene rezultata. Napoli je imao nekoliko prilika da izbegne poraz, no to nije uspeo da uradi.
Komo je trenutno šesti na tabeli sa četiri u narednom golu gostuje Đenovi. To će biti treći vezani meč ove ekipe koji igraju na strani. Tim iz Napulja je na 11. mestu sa tri boda i u sledećoj utakmici ide na noge Interu.
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