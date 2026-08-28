BUDANOV OTKRIO: Kijev sprema nove pregovore s Moskvom u septembru - U razgovore se vraćaju i Amerikanci
NAČELNIK Vojne obaveštajne službe Ukrajine, Kirilo Budanov, otkrio je da se sastao s predsednikom Ukrajine, Volodimirom Zelenskim i da bi razgovori između ukrajinskog i ruskog tima mogli da se održe u septembru i da uključe i predstavnike SAD.
Budanov je rekao da se cilja na oživljavanje pregovora, a dalji razvoj događaja je verovatan sledećeg meseca.
Mirovni pregovori koje su predvodile SAD zastali su ove godine jer je Ukrajina odbila ruski zahtev da ustupi više teritorije, a Vašington je postao fokusiran na sukob sa Iranom.
- Nadam se pregovorima i sa američkim predstavnicima takođe, naravno. Ne možemo bez njih - rekao je Budanov ukrajinskoj Novini Lajv, odgovorivši na pitanje da li to znači direktne razgovore između ukrajinskih i ruskih pregovarača.
Predsednik Ukrajine, Volodimir Zelenski, nedavno je izjavio da Ukrajina vidi mogućnost za posredovanje SAD do kraja sledećeg leta i da je sa američkim i evropskim zvaničnicima sastavila jednu stranicu ideja koje će biti predstavljene Moskvi.
Poslednja runda trilateralnih pregovora između Ukrajine i Rusije, u kojima su učestvovale SAD, održana je u februaru.
Ukrajinski i ruski predstavnici su od tada imali samo odvojene razgovore sa američkim timom.
(CGTN)
BONUS VIDEO: UZBUNA NA NUKLEARKI ZAPOROŽJE: Nakon udara drona izbio požar na nuklearnoj ekektrani
Preporučujemo
"ŠIRE LAŽI DA BI PRODUŽILI RAT U UKRAJINI I ZARADILI" Dmitrijev brutalno o Evropi
27. 08. 2026. u 21:48
NOVI USPEH RUSKIH SNAGA: Oslobođeno naselje u Zaporoškoj oblasti
27. 08. 2026. u 20:21
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
NEZAPAMĆENA TRAGEDIJA U PORODILIŠTU: Izbio požar neviđenih razmera, 14 beba izgubilo život u glavnom gradu Pakistana
Požar je izbio rano u sredu u odeljenju za novorođenčad u velikoj državnoj bolnici u glavnom gradu Pakistana, pri čemu je stradalo 14 beba, saopštili su bolnički zvaničnici i vlada, prenosi AP.
26. 08. 2026. u 07:38
FK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENjEM: Odlaze i uprava i Saša Ilić!
Oglasio se FK Partizan!
24. 08. 2026. u 12:42
Poskok se uvija, sprema se da napadne: Bosanac zatekao otrovnicu u plasteniku, zabeležio JEZIV snimak (Video)
SAMIR Saldić iz okoline Gradačca u Bosni i Hercegovini pošao je juče u večernjim satima do plastenika na svom imanju kako bi ubrao malo paradajza.
26. 08. 2026. u 13:29
Komentari (0)