BUDANOV OTKRIO: Kijev sprema nove pregovore s Moskvom u septembru - U razgovore se vraćaju i Amerikanci

NAČELNIK Vojne obaveštajne službe Ukrajine, Kirilo Budanov, otkrio je da se sastao s predsednikom Ukrajine, Volodimirom Zelenskim i da bi razgovori između ukrajinskog i ruskog tima mogli da se održe u septembru i da uključe i predstavnike SAD.

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Budanov je rekao da se cilja na oživljavanje pregovora, a dalji razvoj događaja je verovatan sledećeg meseca.

Mirovni pregovori koje su predvodile SAD zastali su ove godine jer je Ukrajina odbila ruski zahtev da ustupi više teritorije, a Vašington je postao fokusiran na sukob sa Iranom.

- Nadam se pregovorima i sa američkim predstavnicima takođe, naravno. Ne možemo bez njih - rekao je Budanov ukrajinskoj Novini Lajv, odgovorivši na pitanje da li to znači direktne razgovore između ukrajinskih i ruskih pregovarača.

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Predsednik Ukrajine, Volodimir Zelenski, nedavno je izjavio da Ukrajina vidi mogućnost za posredovanje SAD do kraja sledećeg leta i da je sa američkim i evropskim zvaničnicima sastavila jednu stranicu ideja koje će biti predstavljene Moskvi.

Poslednja runda trilateralnih pregovora između Ukrajine i Rusije, u kojima su učestvovale SAD, održana je u februaru.

Ukrajinski i ruski predstavnici su od tada imali samo odvojene razgovore sa američkim timom.

(CGTN)

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