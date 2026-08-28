PUTIN PONOVO u AKCIJI! Predsednik Rusije lično testirao novu Volgu K50 – Nećete poverovati šta je poručio! (VIDEO)
RUSKI predsednik Vladimir Putin lično je testirao i ocenio novi ruski automobil — Volga K50 tokom radne posete Nižnjem Novgorodu.
Pre toga, predsednik je upoznat sa karakteristikama nove Volgine linije. Lično je prvo testirao vozačevo sedište, a zatim i suvozačevo.
Po dolasku u Volgu „K 50“, novinari su ga pitali šta misli o automobilu.
Putin je primetio da je „u kabini udobno i tiho“.
„Veoma dobar auto za vožnju“, dodao je.
Auto se proizvodi u Nižnjem Novgorodu, a ruski lider ga je provozao od jednog do drugog proizvodnog pogona.
BUDUĆNOST PRIPADA HIBRIDNIM VOZILIMA
Budućnost pripada hibridnim vidovima transporta, ocenio je još Putin.
„Budućnost najverovatnije pripada hibridnim vidovima transporta, a za nas mi se prirodni gas (gorivo), naravno, čini najperspektivnijim“, rekao je Putin tokom sastanka sa radnicima fabrike.
Stručnjaci u Evropi sada razmatraju da li je bilo mudro uložiti sve svoje napore u razvoj električnog transporta, primetio je on.
Ruski predsednik danas boravi u radnoj poseti Nižnjem Novgorodu, a učestvovao je i na forumu „Snažne ideje za novo vreme“.
(sputnikportal.rs)
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