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PUTIN PONOVO u AKCIJI! Predsednik Rusije lično testirao novu Volgu K50 – Nećete poverovati šta je poručio! (VIDEO)

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

28. 08. 2026. u 19:45

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RUSKI predsednik Vladimir Putin lično je testirao i ocenio novi ruski automobil — Volga K50 tokom radne posete Nižnjem Novgorodu.

ПУТИН ПОНОВО у АКЦИЈИ! Председник Русије лично тестирао нову Волгу К50 – Нећете поверовати шта је поручио! (ВИДЕО)

Foto: printskrin telegram/sputniksrbija

Pre toga, predsednik je upoznat sa karakteristikama nove Volgine linije. Lično je prvo testirao vozačevo sedište, a zatim i suvozačevo.

Po dolasku u Volgu „K 50“, novinari su ga pitali šta misli o automobilu.

Foto: printskrin telegram/sputniksrbija

Putin je primetio da je „u kabini udobno i tiho“.

„Veoma dobar auto za vožnju“, dodao je.

Auto se proizvodi u Nižnjem Novgorodu, a ruski lider ga je provozao od jednog do drugog proizvodnog pogona.

BUDUĆNOST PRIPADA HIBRIDNIM VOZILIMA

Budućnost pripada hibridnim vidovima transporta, ocenio je još Putin.

„Budućnost najverovatnije pripada hibridnim vidovima transporta, a za nas mi se prirodni gas (gorivo), naravno, čini najperspektivnijim“, rekao je Putin tokom sastanka sa radnicima fabrike.

Stručnjaci u Evropi sada razmatraju da li je bilo mudro uložiti sve svoje napore u razvoj električnog transporta, primetio je on.

Ruski predsednik danas boravi u radnoj poseti Nižnjem Novgorodu, a učestvovao je i na forumu „Snažne ideje za novo vreme“.

(sputnikportal.rs)

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