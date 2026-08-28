PODACI KOJI TRESU KIJEV! Za samo nedelju dana Rusi zauzeli 7 naselja, ukrajinske snage pretrpele ogromne gubitke!
U PERIODU od 22. do 28. avgusta, ruske snage izvele su jedan masovni i 12 grupnih udara visokopreciznim oružjem na vojne, metalurške i logističke objekte, sisteme, energetske, transportne i lučke infrastrukture ukrajinskih snaga, kao i na vojne aerodrome, pogone za proizvodnju bespilotnih letelica i skladišta municije i goriva.
Takođe, objekti ukrajinske lučke infrastrukture koji su primali i skladištili vojni teret, kao i gorivo za ukrajinske snage onesposobljeni su, a tokom nedelje uništen je jedan patrolni čamac i osam teretnih brodova ukrajinskih snaga, navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane Ruske Federacije.
Jedinice grupe trupa "Sever" su tokom prošle nedelje oslobodile naselja Perše Travnja i Pisarevka u Sumskoj oblasti, neutralisavši tom prilikom više od 1.550 ukrajinskih vojnika, tri tenka, 10 borbenih oklopnih vozila, četiri artiljerijskih sistema i pet stanica za radio-elektronsku i kontrabaterijsku borbu ukrajinskih snaga.
Jedinice grupe trupa "Zapad" su za isti period poboljšale svoje borbene položaje duž linije fronta, izbacivši tom prilikom iz stroja više od 1.510 ukrajinskih vojnika, 12 borbenih oklopnih vozila, 16 artiljerijskih sistema i 11 stanica za radio-elektronsku borbu.
Jedinice grupe trupa "Jug" su u nedelji za nama neutralisale više od 1.490 ukrajinskih vojnika, 10 borbenih oklopnih vozila i 19 artiljerijskih sistema.
Jedinice grupe trupa "Centar" aktivnim ofanzivnim dejstvima su za isti period oslobodile naselja Anovka i Kučarov Jar u DNR, izbacivši tom prilikom iz stroja više od 2.540 ukrajinskih vojnika, 12 borbenih oklopnih vozila osam artiljerijskih sistema i osam stanica za radio-elektronsku borbu.
Jedinice grupe trupa "Istok" nastavile su da napreduju u dubinu neprijateljske odbrane, oslobodivši za proteklih nedelju dana naselja Dolinka, Neženka i Ševčekovsko u Zaporoškoj oblasti. Tom prilikom neutralisano je više od 2.260 ukrajinskih vojnika i 19 borbenih oklopnih vozila.
Jedinice grupe trupa "Dnjepar" su za poslednjih nedelju dana eliminisale više od 260 ukrajinskih vojnika i uništile tri besposadna čamca i 16 stanica za radio-elektronsku i kontrabaterijsku borbu.
Sistemima PVO ruske snage oborile su 80 vođenih avio-bombi, presrele 15 projektila sistema HIMARS, 14 krstarećih raketa dugog dometa "flamingo" i uništile 5.989 bespilotnih letelica ukrajinskih snaga.
rt.rs
BONUS VIDEO - Vatrena stihija u Deliblatskoj peščari
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