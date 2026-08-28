ŠAMAR PENTAGONU! Američki sud odlučio: Ministarstvo rata je nezakonito označio Antropik kao bezbednosni rizik

AMERIČKI federalni sud presudio je da je administracija predsednika Donalda Trampa nezakonito označila kompaniju Antropik (Anthropic), proizvođača sistema veštačke inteligencije Klaud (Claude), kao rizik za lanac snabdevanja, što predstavlja prvu konačnu sudsku pobedu te kompanije u sporu sa Pentagonom.

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Sud je ocenio da je odluka američkog Ministarstva odbrane bila nezakonita odmazda prema Antropiku i da je njome povređeno pravo kompanije na slobodu govora zaštićeno Prvim amandmanom Ustava Sjedinjenih Američkih Država, kao i pravo na odgovarajući postupak prema Petom amandmanu, preneo je Tek kranč.

Odluka predstavlja završetak višemesečnog spora koji je počeo nakon što Antropik nije prihvatio zahtev Pentagona da ukloni ograničenja za korišćenje svog sistema veštačke inteligencije u vojne svrhe.

Antropik je insistirao na tome da se Klaud ne koristi za potpuno autonomno naoružanje i masovni nadzor američkih građana, dok je Pentagon zahtevao da njegova tehnologija bude dostupna za svaku zakonitu vojnu primenu.

Nakon što pregovori nisu uspeli, američki ministar odbrane Pit Hegset proglasio je Antropik rizikom za lanac snabdevanja, a predsednik Tramp je naložio svim saveznim institucijama da prestanu da koriste tehnologiju te kompanije.

Sudija Lin ocenila je da je obrazloženje Pentagona za takvu odluku bilo proizvoljno i neosnovano, kao i da postupanje vlade nije bilo u skladu sa zakonskim okvirom koji uređuje proglašavanje kompanija rizikom za lanac snabdevanja.

Sud je još u martu privremeno blokirao primenu odluke Pentagona, a najnovija presuda predstavlja značajniji korak u korist Antropika.

Kompanija je pozdravila odluku suda, dok spor između Antropika i američke vlade ima šire posledice po tehnološki sektor, jer otvara pitanje granica koje vlada može da postavi privatnim kompanijama u vezi sa korišćenjem veštačke inteligencije u vojne svrhe.

Antropik je jedna od vodećih američkih kompanija u oblasti generativne veštačke inteligencije, a njen sistem Klaud koristi se za različite poslovne i državne namene.

(Tanjug)

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