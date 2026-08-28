Svet

SVET VEĆ DRHTI OD OVOG SUSRETA! Moskva objavila detalje: Putin kreće u diplomatsku ofanzivu a sastaće sa ovim liderom!

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

28. 08. 2026. u 18:45

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RUSKI predsednik Vladimir Putin razgovaraće sa kineskim liderom Si Đinpingom 31. avgusta u Biškeku na marginama samita ŠOS, najavio je pomoćnik šefa ruske države Jurij Ušakov.

СВЕТ ВЕЋ ДРХТИ ОД ОВОГ СУСРЕТА! Москва објавила детаље: Путин креће у дипломатску офанзиву а састаће са овим лидером!

Foto AP

Zvaničnik je otkrio detalje rasporeda ruskog predsednika – najvažnije tačke samita ŠOS-a u Kirgistanu, Istočnog ekonomskog foruma i još mnogo toga.

SAMIT ŠOS-A

Kad je u pitanju samit Šangajske organizacije za saradnju, Putin će održati devet bilateralnih sastanaka na marginama samita.

To uključuje sastanke sa premijerom Indije Narendrom Modijem, predsednikom Irana Masudom Pezeškijanom i turskim liderom Redžepom Tajipom Erdoganom, kao i razgovore sa predsednicima Kazahstana, Tadžikistana i Mongolije.

Putin će se takođe sastati sa premijerom Jermenije Nikolom Pašinjanom kako bi razgovarali o bilateralnim odnosima, uzimajući u obzir težnje Jerevana da se pridruži EU.

Na ovom sastanku će se takođe baviti situacijom oko masovnog hapšenja opozicionih lidera u Jermeniji.

Svi šefovi država članica ŠOS-a, kao i lideri Jermenije i Turske, učestvovaće na samitu ŠOS-a, naglasio je Ušakov.

U ruskoj delegaciji biće ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, potpredsednik Vlade Aleksej Overčuk i zamenik šefa administracije predsednika Rusije Maksim Oreškin.

Nakon učešća na samitu ŠOS-a, Putin će odgovarati na pitanja ruskih novinara.

 

ISTOČNI EKONOMSKI FORUM

Posle samita ŠOS-a, Putin će otputovati u Vladivostok kako bi učestvovao na Istočnom ekonomskom forumu.

Ruski predsednik će se obratiti na plenarnoj sednici foruma 3. septembra, najavio je Ušakov.

-Centralni događaj biće plenarna sednica. Održaće se 3. septembra. Naš predsednik će, kao i obično, održati dugačak govor, a biće obrađena mnoga važna pitanja, napomenuo je on.

Predsednik Indonezije biće glavni gost foruma i ruski lider će održati sastanak sa njim.

Na plenarnoj sednici Foruma učestvovaće predsednik Indonezije, premijer Mongolije, potpredsednik Mjanmara i prvi potpredsednik Kine.

(sputnikportal.rs)

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