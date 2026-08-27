SKLADIŠTA LETE NEBU POD OBLAKE, PREDUZEĆA RAZORENA: Rusi danas vratili milo za drago, Odesa i Kijev na rubu propasti

ORUŽANE snage Rusije izvele su udare po objektima u luci Odesa koje koristi ukrajinska vojska, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Tanjug/AP/Ukrainian Emergency Service

- Bespilotnim letelicama pogođeno je: sedam skladišta sa vojnom opremom i materijalom namenjenim za snabdevanje Oružanih snaga Ukrajine - navodi se u saopštenju.

Pored toga, pogođen je i pogon za sklapanje bespilotnih letelica. Ostale mete bile su:

u Izmailu – tanker koji je dopremio gorivo i maziva, kao i dva rezervoara sa gorivom;

u Kijevskoj oblasti – preduzeće „Urdefens Kampani“ u Velikoj Aleksandrovki, koje proizvodi komplekse „Ljuć“ i module „Hižak“, kao i transportno-logistički centar u Brovarima, gde se skladište i distribuiraju komponente za dronove.

U Ministarstvu odbrane Rusije više puta su isticali da njihove snage gađaju infrastrukturu kako bi se smanjio vojno-ekonomski potencijal protivnika. Pri tome koriste udarne bespilotne letelice i dalekometno visokoprecizno oružje, sposobno da uništi ciljeve kako u Kijevu, tako i na celoj teritoriji Ukrajine.

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