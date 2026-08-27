UKRAJINSKI OBAVEŠTAJCI ZAKUKALI - RUSI PRVI PUT UPOTREBILI BALISTIČKO ČUDOVIŠTE ISKANDER 1000: Raketa danas sručena na Kijev, nastupio užas

RUSIJA je, prema navodima ukrajinske vojne obaveštajne službe, prvi put u borbenim dejstvima upotrebila novu unapređenu balističku raketu, privremeno nazvanu „Iskander-1000“. Glavna obaveštajna uprava Ukrajine saopštila je da je raketa 27. avgusta pogodila cilj u Kijevu.

MOD Rusije

Navodno je reč o balističkoj raketi 9M723-2, unapređenoj verziji rakete 9M723-1 koja se koristi u starijem sistemu „Iskander-M“. Prema ukrajinskim navodima, nova raketa može da dosegne ciljeve na udaljenosti do 1.000 kilometara, dok je domet sistema „Iskander-M“ ranije bio ograničen na oko 500 kilometara, prenosi Militari voč.

Prema ukrajinskim izvorima, glavna promena odnosi se na pogonski sistem. Navodi se da 9M723-2 ima veći motor, zbog čega je bilo neophodno povećati i lansirnu cev na lanseru. Početkom 2025. godine više izvora je izvestilo da se Rusija približila početku serijske proizvodnje sistema „Iskander-1000“.

Prvi značajniji pokazatelji da bi nova klasa raketa mogla biti u razvoju pojavili su se u maju 2024. godine, u video-snimku povodom 78. godišnjice raketnog poligona Kapustin Jar. Ruski izvori su spekulisali da bi nove rakete mogle biti namenjene raspoređivanju u ruskoj najzapadnijoj oblasti Kalinjingradu, odakle bi se našle u dometu ciljeva širom značajnog dela centralne i zapadne Evrope, kao i Baltičkog mora. To bi moglo uslediti nakon što raketa bude prvi put borbeno ispitana na ukrajinskom ratištu.

Sistem „Iskander-M“ je više puta korišćen za napade na važne ciljeve tokom rusko-ukrajinskog rata, uključujući operacije suzbijanja ukrajinske protivvazdušne odbrane, u kojima su gađani sistemi „Patriot“ i S-300. Korišćen je i protiv visoko prioritetnih ciljeva, uključujući položaje zapadnih vojnih stručnjaka.

Značajno povećanje proizvodnje sistema „Iskander“ od početka sveobuhvatnog rata u februaru 2022. godine omogućilo je ruskim snagama da znatno povećaju učestalost upotrebe ovih raketa.

Uprkos izmenama pogonskog sistema i lansera, ukrajinska obaveštajna služba navodi da su ostale komponente rakete 9M723-2 uglavnom identične onima kod 9M723-1. Unapređenje zato predstavlja evolutivni razvoj postojeće balističke rakete „Iskander“, a ne potpuno novi raketni sistem.

Kao i varijante manjeg dometa, nove rakete koriste polubalističku putanju snižene visine i odlikuju se velikom manevarskom sposobnošću, što ih čini veoma teškim ciljevima za presretanje.

Očekuje se da bi nabavka „Iskandera-1000“ mogla značajno da smanji zavisnost ruskih snaga od severnokorejskih balističkih raketa KN-23B i KN-30, koje imaju sličan domet.

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