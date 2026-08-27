Svet

3EMLJOTRES POGODIO KINU: Tibet zatresao udar jačine 5,0 stepeni po Rihteru

Драгана Дрлачић

27. 08. 2026. u 20:33

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ZEMLjOTRES jačine 5,0 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je danas kinesku oblast Tibet, saopštio je Nemački istraživački centar za geonauke (GFZ).

3ЕМЉОТРЕС ПОГОДИО КИНУ: Тибет затресао удар јачине 5,0 степени по Рихтеру

Foto: AI generated/Gemini

Zemljotres se dogodio na dubini od 10 kilometara u severnom delu Tibeta, naveo je GFZ, prenosi Rojters.

Epicentar se nalazio više stotina kilometara severno od oblasti u Nepalu i Kini koje su u sredu pogodile smrtonosnme bujične poplave.

Kineski centar za praćenje zemljotresa je potvrdio da je registrovan zemljotres jačine 4,7 stepeni u oblasti Nagču na Tibetu, prenela je ranije kineska državna novinska agencija Sinhua.

Kina je aktivirala mere reagovanja na poplave četvrtog stepena na Tibetu zbog rizika od probijanja brane na veštačkom jezeru nastalom usled odrona.

Kinesko Ministarstvo vodnih resursa naložilo je lokalnim vlastima da prate stanje tog jezera i padavine i uputilo je stručni tim u okrug Đirong.

(Tanjug)

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