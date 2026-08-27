Svet

"PUTIN NEĆE KRENUTI NA NATO" Američki predsednik presekao nagađanja

Драгана Дрлачић

27. 08. 2026. u 20:49

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AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je danas da ruski predsednik Vladimir Putin neće napasti neku od zemalja NATO-a, umanjujući medijske izveštaje da je direktor obaveštajne agencije CIA Džon Retklif upozorio ruske zvaničnike protiv takvog napada ranije ove nedelje.

ПУТИН НЕЋЕ КРЕНУТИ НА НАТО Амерички председник пресекао нагађања

Foto: Tanjug/AP/Manuel Balce Ceneta

- On neće napasti teritoriju NATO-a - rekao je Tramp novinarima u Ovalnom kabinetu, govoreći o Putinu, preneo je Rojters.

Tramp je nešto ranije u telefonskom intervjuu za Aksios rekao da neće doći do takvog napada i da Retklif nije poslat u Moskvu da prenese bilo kakvu posebnu poruku.

- Retklif viđa svog ruskog kolegu jednom u šest meseci ili jednom godišnje. Imaju veoma dobar odnos. Nije bilo nikakve poruke i nije bilo ničeg neobičnog- rekao je Tramp.

(Tanjug)

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